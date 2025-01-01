Нова Tesla Model 3+ може стати бестселером бренду

Хоча Tesla зберігає лідируючі позиції в США, вона стикається з набагато більш насиченим та швидкозмінним середовищем у Китаї, де місцеві бренди, що спеціалізуються виключно на електромобілях представляють нові моделі з надзвичайною швидкістю.

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Як повідомляє Carscoops, щоб залишатися конкурентоспроможною, компанія готується представити в Китаї нову версію Model 3, відому як Model 3+. Вперше згадки про цю модель з’явились, коли Tesla подала заявку на місцеву ліцензію на продаж цієї майбутньої версії.

Назва може натякати на щось більш орієнтоване на продуктивність, ніж поточна Model 3 Performance, але це не зовсім так. Очікується, що новинка матиме найбільший запас ходу в лінійці. Додаткову інформацію надало Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), яке нещодавно опублікувало дані, що проливають світло на те, чого очікувати від Model 3+.

Електромобіль буде доступний виключно з заднім приводом та NMC-батареєю від LG. Вона має бути більшою за LFP-акумулятор на 62 кВт-год від CATL у поточної Model 3. Цікаво, що Tesla вже продає в країні Model 3 з блоком NMC у версії Long Range, але ця модель доступна лише з повним приводом.

Батарея ємністю 78,4 кВт-год забезпечує запас ходу за стандартом CLTC в 753 км. Вірогідно, Model 3+ також отримає цей акумулятор, поєднуючи щільність енергії акумуляторної батареї NMC з ефективністю задньопривідної установки.

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Однак, Tesla вже пропонує Model 3 Long Range із заднім приводом у США, оснащену трохи більшим блоком NMC ємністю 79,7 кВт-год, що додає ваги цій можливості. За чутками, нова Model 3+ матиме запас ходу до 800 км, аби конкурувати з Xiaomi SU7 та дебютує вже найближчі місяці.