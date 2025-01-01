Новая Tesla Model 3+ может стать бестселлером бренда

Хотя Tesla сохраняет лидирующие позиции в США, она сталкивается с гораздо более насыщенной и быстро меняющейся средой в Китае, где местные бренды, специализирующиеся исключительно на электромобилях представляют новые модели с чрезвычайной скоростью.

Читайте также: Tesla Model Y получила удлиненную версию

Как сообщает Carscoops, чтобы оставаться конкурентоспособной, компания готовится представить в Китае новую версию Model 3, известную как Model 3+. Впервые упоминания об этой модели появились, когда Tesla подала заявку на местную лицензию на продажу этой будущей версии.

Название может намекать на что-то более ориентированное на производительность, чем текущая Model 3 Performance, но это не совсем так. Ожидается, что новинка будет иметь самый большой запас хода в линейке. Дополнительную информацию предоставило Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), которое недавно опубликовало данные, проливающие свет на то, чего ожидать от Model 3+.

Электромобиль будет доступен исключительно с задним приводом и NMC-батареей от LG. Она должна быть больше LFP-аккумулятор на 62 кВт-ч от CATL в текущей Model 3. Интересно, что Tesla уже продает в стране Model 3 с блоком NMC в версии Long Range, но эта модель доступна только с полным приводом.

Батарея емкостью 78,4 кВт-ч обеспечивает запас хода по стандарту CLTC в 753 км. Вероятно, Model 3+ также получит этот аккумулятор, сочетая плотность энергии аккумуляторной батареи NMC с эффективностью заднеприводной установки.

Также интересно: Xpeng представила конкурента Tesla Model Y с запасом хода в 700 км и стоимостью на $10 000 меньше

Однако, Tesla уже предлагает Model 3 Long Range с задним приводом в США, оснащенную немного большим блоком NMC емкостью 79,7 кВт-ч, что добавляет веса этой возможности. По слухам, новая Model 3+ будет иметь запас хода до 800 км, чтобы конкурировать с Xiaomi SU7 и дебютирует уже в ближайшие месяцы.