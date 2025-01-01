Tesla вирішила конкурувати з McDonald`s та відкрила закусочну у США

Перший ресторан-закусочна, автокінотеатр та станція Supercharger компанії Tesla офіційно відкриті в Голлівуді. Власники та шанувальники Tesla годинами стояли в черзі, щоб потрапити всередину в день відкриття, пише BC7 Los Angeles.

Заклад поєднує в собі ретро та футуристичний стиль. На першому поверсі є численні зарядні станції Tesla Supercharger та два величезні кіноекрани. На даху гості можуть перекусити в закусочній.

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Ілон Маск вперше опублікував цю ідею на X у 2018 році — ще тоді, коли це був Twitter.

«Збираюся відкрити старомодний драйв-ін, ресторан з роликовими ковзанами та рок-н-ролом в одній з нових зарядних станцій Tesla Supercharger у Лос-Анджелесі», – йдеться у дописі.

Футуристична закусочна схожа на кінотеатр для автомобілів з величезними екранами, зарядними станціями для автомобілів та їжею.

Всередині робот Optimus роздавав попкорн гостям. Люди могли передати йому пакет з попкорном, а робот зачерпував попкорн з машини в пакет і повертав його назад. Optimus навіть позував для фотографій і махав гостям.

Заклад буде працювати цілодобово. Tesla заявила, що якщо закусочна матиме успіх, компанія планує відкрити їх по всій країні. І не тільки. Деякі китайські ЗМІ пишуть, що перший ресторан Tesla Diner у Шанхаї може відкритися вже у 2026 році у переддень Китайського Нового року, а ціни, ймовірно, становитимуть 70 відсотків від американських.

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Стало відомо, що Tesla зарезервувала для об'єкта ділянку землі площею 3000 квадратних метрів поруч зі своєю гігафабрикою в Пудуні, Шанхай.



Китайський Новий рік у 2026 році припадає на 17 лютого, перший день 2026 місячного року.