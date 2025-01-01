Tesla решила конкурировать с McDonald`s и открыла закусочную в США

Первый ресторан-закусочная, автокинотеатр и станция Supercharger компании Tesla официально открыты в Голливуде. Владельцы и поклонники Tesla часами стояли в очереди, чтобы попасть внутрь в день открытия, пишет BC7 Los Angeles.

Заведение сочетает в себе ретро и футуристический стиль. На первом этаже есть многочисленные зарядные станции Tesla Supercharger и два огромных киноэкрана. На крыше гости могут перекусить в закусочной.

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Илон Маск впервые опубликовал эту идею на X в 2018 году - еще тогда, когда это был Twitter.

"Собираюсь открыть старомодный драйв-ин, ресторан с роликовыми коньками и рок-н-роллом в одной из новых зарядных станций Tesla Supercharger в Лос-Анджелесе", – говорится в заметке.

Футуристическая закусочная похожа на кинотеатр для автомобилей с огромными экранами, зарядными станциями для автомобилей и едой.

Внутри робот Optimus раздавал попкорн гостям. Люди могли передать ему пакет с попкорном, а робот зачерпывал попкорн из машины в пакет и возвращал его обратно. Optimus даже позировал для фотографий и махал гостям.

Заведение будет работать круглосуточно. Tesla заявила, что если закусочная будет иметь успех, компания планирует открыть их по всей стране. И не только. Некоторые китайские СМИ пишут, что первый ресторан Tesla Diner в Шанхае может открыться уже в 2026 году в канун Китайского Нового года, а цены, вероятно, составят 70 процентов от американских.

Также интересно управлять роботом Optimus можно будет силой мысли

Стало известно, что Tesla зарезервировала для объекта участок земли площадью 3000 квадратных метров рядом со своей гигафабрикой в Пудуне, Шанхай.



Китайский Новый год в 2026 году приходится на 17 февраля, первый день 2026 лунного года.