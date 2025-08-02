Як виглядає аварія на Нюрбургрингу від першої особи: відео

Як пише Carscoops, на кадрах помітно, що коли водій Honda S660 завертає за ріг, він потрапляє в скупчення автомобілів, що простягається від крайнього лівого краю дороги до крайнього правого. Попри екстрене гальмування, він все одно потрапляє в аварію.

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На жаль, він врізався в Porsche 911 та BMW 3-ї серії. Швидкість, на якій стався контакт становила 68 км/год. На відео помітно, що автомобіль мав надлишкове обертання після блокування коліс. Вірогідно, на асфальті була якась технічна рідина.

Цікаво, що водій Honda використовує G-метр (акселерометр), щоб зрозуміти свою продуктивність. На ньому помітно, що перевантаження гальмування значно знизилося перед ударом, ніби автомобіль наїхав на слизьку поверхню. Хоча дехто може звинувачувати тут водія, враховуючи обставини, це буде не зовсім доцільно.

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Річ у тім, що система прапорців, яка використовується на трасі для попередження водіїв про проблеми, не була увімкнена в момент події. Невідомо, чи це пов’язано з несправністю, чи аварія сталась занадто швидко. Єдина хороша новина в тому, що більшість водіїв, які проїхали згодом, змогли вчасно сповільнитися та уникнути посилення хаосу.