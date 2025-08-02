Как выглядит авария на Нюрбургринге от первого лица: видео

Как пишет Carscoops, на кадрах заметно, что когда водитель Honda S660 заворачивает за угол, он попадает в скопление автомобилей, простирающееся от крайнего левого края дороги до крайнего правого. Несмотря на экстренное торможение, он все равно попадает в аварию.

Читайте также: Мотоциклист выжил в аварии на скорости 210 км/ч: видео

К сожалению, он врезался в Porsche 911 и BMW 3-й серии. Скорость, на которой произошел контакт составляла 68 км/ч. На видео заметно, что автомобиль имел избыточное вращение после блокировки колес. Вероятно, на асфальте была какая-то техническая жидкость.

Интересно, что водитель Honda использует G-метр (акселерометр), чтобы понять свою производительность. На нем заметно, что перегрузка торможения значительно снизилась перед ударом, будто автомобиль наехал на скользкую поверхность. Хотя некоторые могут обвинять здесь водителя, учитывая обстоятельства, это будет не совсем целесообразно.

Также интересно: Названы лучшие универсалы, которые можно купить в 2025 году

Дело в том, что система флажков, которая используется на трассе для предупреждения водителей о проблемах, не была включена в момент происшествия. Неизвестно, или это связано с неисправностью, или авария произошла слишком быстро. Единственная хорошая новость в том, что большинство водителей, которые проехали впоследствии, смогли вовремя замедлиться и избежать усиления хаоса.