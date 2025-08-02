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Как выглядит авария на Нюрбургринге от первого лица: видео

Недавно на трассе Нюрбургринг разбилось несколько спортивных автомобилей. Инцидент произошел на высокой скорости в слепом повороте. Владелец Honda S660 снял его на видео, но, к сожалению, не избежал столкновения.
Водитель Honda S600 снял масштабную аварию на Нюрбургринге: видео - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Фото с места происшествия

Данила Северенчук
logo2 августа, 18:00
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Как пишет Carscoops, на кадрах заметно, что когда водитель Honda S660 заворачивает за угол, он попадает в скопление автомобилей, простирающееся от крайнего левого края дороги до крайнего правого. Несмотря на экстренное торможение, он все равно попадает в аварию.

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К сожалению, он врезался в Porsche 911 и BMW 3-й серии. Скорость, на которой произошел контакт составляла 68 км/ч. На видео заметно, что автомобиль имел избыточное вращение после блокировки колес. Вероятно, на асфальте была какая-то техническая жидкость.

Интересно, что водитель Honda использует G-метр (акселерометр), чтобы понять свою производительность. На нем заметно, что перегрузка торможения значительно снизилась перед ударом, будто автомобиль наехал на скользкую поверхность. Хотя некоторые могут обвинять здесь водителя, учитывая обстоятельства, это будет не совсем целесообразно.

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Дело в том, что система флажков, которая используется на трассе для предупреждения водителей о проблемах, не была включена в момент происшествия. Неизвестно, или это связано с неисправностью, или авария произошла слишком быстро. Единственная хорошая новость в том, что большинство водителей, которые проехали впоследствии, смогли вовремя замедлиться и избежать усиления хаоса.

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