Мотоциклист выжил в аварии на скорости 210 км/ч: видео

Как рассказывает Carscoops, в воскресенье вечером полицейские Калифорнийского дорожного патруля сначала пытались остановить мотоциклиста вблизи Дауни, примерно в 21 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса на автостраде 605. Его разыскивали за превышение скорости, и он сбежал.

Полезно: Одежда для мотоциклистов: как выбрать экипировку

Когда правоохранители начали следить за ним, мотоциклист повернул на другую автостраду с номером 405 и разогнался до 225 км/ч. На этот момент вертолет уже отслеживал события с неба. На видео видно, как мотоцикл проносится мимо других транспортных средств, двигаясь вдвое быстрее по плохо освещенной автостраде.

То ли из-за отсутствия видимости, слишком высокую скорость, или гораздо более медленное транспортное средство впереди неожиданно сменило полосу движения - неизвестно, но мотоциклист зацепил автомобиль на скорости около 210 км/ч. Мотоцикл упал на бок вместе с райдером, выдавая кучу искр. Невероятно, но факт – после падения мотоциклист не только выжил, но и, похоже, не получил серьезных травм, поскольку начал убегать от полицейских под светом прожектора от вертолета.

Также на тему: Растаможка мотоцикла: пошаговый гид для украинцев в 2025 году

Правоохранители не разглашают имя задержанного мотоциклиста, но ему, вероятно, выдвинуты обвинения, намного серьезнее, чем превышение скорости, которого он изначально пытался избежать. И хотя защитное снаряжение спасло ему жизнь, этот пример, к сожалению, является исключением среди большинства случаев.