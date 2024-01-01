Одежда для мотоциклистов: как выбрать экипировку

Количество мотоциклов и мопедов в Украине стремительно растет. Двухколесный транспорт дает немало преимуществ, особенно в крупных городах. Он позволяет быстрее передвигаться в пробках и снимает проблемы с парковкой. В то же время риск получить травмы в случае ДТП на мотоцикле достаточно высок. Чтобы их минимизировать, нужна мотоэкипировка.

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Первое и самое главное правило при выборе мотоэкипировки – она должна быть удобной. Если одежда сковывает движения, давит, болтается или наносит хоть какой-то дискомфорт, то наверняка такой “экип” будет висеть дома в шкафу. А ездить райдер будет в более удобной одежде, даже пренебрегая безопасностью.

Второе правило: баланс практичности и безопасности. Если исходить только из соображений безопасности, то цельные кожаные комбинезоны (такие, в которых катаются гонщики MotoGP), а также спортивные мотоботы, шлемы и перчатки являются лучшей защитой. Но такой “экип” не всегда можно назвать практичным. Именно поэтому существуют гораздо более удобные варианты экипировки.

Полный комплект спортивной мотоэкипировки значительно снижает риски получения травм в случае ДТП

Вечный вопрос: кожа или текстиль. Кожаный “экип” в большинстве случаев выглядит лучше, имеет больший “ресурс” и способен выдержать более длительное скольжение по асфальту. Но есть и недостатки: хуже терморегуляция, быстро портится при попадании под дождь, долго сохнет и требует особого ухода.

Текстиль лучше переносит непогоду, более комфортный при различных температурных диапазонах, быстро сохнет после дождя. А еще – его не нужно сдавать в химчистку, а можно просто стирать в стиральной машине.

Шлем

Перед покупкой мотошлема его обязательно нужно мерить. Просто заказать шлем из интернет-магазина, даже зная свой размер, – плохая идея. Форма головы у всех людей разная, лекала производителей шлемов также.

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Тип шлема определяется, исходя из класса мотоцикла и личных предпочтений. Но для эксплуатации в городе важно, чтобы челюсть была защищенной. То есть шлем “мыска” и другие открытые шлемы не дают должного уровня защиты.

Шлем “мыска” – худший вариант с точки зрения безопасности

Самым безопасным типом застежки считается DD-ring. Наличие такой застежки – необходимое условие для сертификации шлемов для трека. Но для повседневной городской эксплуатации лучше подходит застежка с трехщеточкой.

DD-ring не для всех удобен, поэтому многие мотоциклисты его просто не затягивают

Перчатки

Выбор перчаток – не слишком важный вопрос. Конечно, есть смысл выбирать те, что удобнее и имеют как можно больше защиты. Но следует помнить, что они достаточно быстро изнашиваются – даже самых крепких хватает максимум на один-два сезона ежедневной эксплуатации.

Даже дорогие перчатки имеют не слишком большой срок службы

Кроме того, не лишним будет иметь несколько комплектов под теплую и холодную погоду. Если на мотоцикле нет подогрева ручек, руки мерзнут достаточно сильно.

Обувь

Мотообувь – часть экипировки, которой пренебрегают многие из мотоциклистов. Зря – травмы ног при ДТП в городе случаются очень часто, то же к выбору мотоботов следует относиться тщательно.

Лучшую защиту дают кроссовые мотоботы, но высокая цена и посредственное удобство делают их непопулярными. Спортивные мотоботы с шарнирами – лучший, но не самый дешевый вариант. Туристические – это больше про комфорт. Различные мотокеды и мотокроссовки, в большинстве случаев, не дают должной защиты, но ездить в них удобно.

Мото обувь должна быть комфортной и максимально безопасной

Куртка и штаны

Почти все мотокуртки имеют достаточный для городской эксплуатации уровень защиты. Кроме того, большинство курток имеют одну или несколько съемных подкладок для теплой холодной или мокрой погоды. Итак, выбор сводится к стилю и личным предпочтениям.

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Мотоштаны, как и мотоботы, часто игнорируются многими мотоциклистами – также зря. Травмы коленей и таза во время ДТП случаются часто, поэтому защита этих частей тела очень важна. Кроме того, мотоштаны значительно повышают уровень комфорта – колени нужно защищать не только от ударов, но и от переохлаждения.

Цельный мотокомбинезон - безопасное, но не очень практичное решение для города

Мотокостюм или мотокомебенизон является хорошим решением как в плане безопасности, так и с точки зрения комфорта. При этом цельный комбинезон менее практичен, чем раздельный. Хорошо, когда есть один или несколько комплектов подстежек под разную погоду.

Выводы

Использование мотоэкипировки делает езду на мотоцикле более безопасной и комфортной. Если на первый взгляд кажется, что “экип” слишком дорогой – узнайте, сколько стоит лечение. Например, расходы на лечение даже минимальных повреждений голеностопа в десятки раз превышают стоимость мотоботов.

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Поэтому несмотря на то, что правила дорожного движения регламентируют только наличие мотошлема, все же стоит использовать полный комплект. Помните, что рано или поздно падают все, даже самые опытные мотоциклисты. К этому нужно быть готовым.