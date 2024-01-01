Одяг для мотоциклістів: як вибрати екіпірування

Кількість мотоциклів та мопедів в Україні стрімко зростає. Двоколісний транспорт дає чимало переваг, особливо у великих містах. Він дозволяє швидше пересуватись у заторах та знімає проблеми з паркуванням. Водночас ризик отримати травми у разі ДТП на мотоциклі досить високий. Аби їх мінімізувати, потрібна мотоекіпіровка.

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Перше та найголовніше правило при виборі мотоекіпірування – воно повинно бути зручне. Якщо одяг сковує рухи, тисне, бовтається або завдає хоч якийсь дискомфорт, то напевне такий “екіп” буде висіти дома у шафі. А їздити райдер буде у більш зручному одягу, навіть нехтуючи безпекою.

Друге правило: баланс практичності та безпеки. Якщо виходити лише з міркувань безпеки, то цільні шкіряні комбінезони (такі, у яких катаються гонщики MotoGP), а також спортивні мотоботи, шоломи та рукавиці є найкращим захистом. Але такий “екіп” не завжди можна назвати практичним. Саме тому існують набагато зручніші варіанти екіпіровки.

Повний комплект спортивної мотоекіпіровки значно знижує ризики отримання травм у разі ДТП

Вічне питання: шкіра або текстиль. Шкіряний “екіп” у більшості випадків виглядає краще, має більший “ресурс” і здатен витримати більш тривале ковзання асфальтом. Але є і недоліки: гірша терморегуляція, швидко псується при потраплянні під дощ, довго сохне та потребує особливого догляду.

Текстиль краще переносить негоду, більш комфортний за різних температурних діапазонів, швидко сохне після дощу. А ще – його не потрібно здавати у хімчистку, а можна просто прати у пральній машині.

Шолом

Перед купівлею мотошолома його обов’язково потрібно міряти. Просто замовити шолом з інтернет-магазину, навіть знаючи свій розмір, – погана ідея. Форма голови у всіх людей різна, лекала виробників шоломів також.

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Тип шолома визначається, виходячи з класу мотоцикла та особистих вподобань. Але для експлуатації у місті важливо, щоб щелепа була захищеною. Тобто шолом “миска” та інші відкриті шоломи не дають належного рівня захисту.

Шолом “миска” – найгірший варіант з погляду безпеки

Найбезпечнішим типом застібки вважається DD-ring. Наявність такої застібки – необхідна умова для сертифікації шоломів для треку. Але для повсякденної міської експлуатації краще підходить застібка з трищіткою.

DD-ring не для всіх зручний, тому чимало мотоциклістів його просто не затягують

Рукавички

Вибір рукавичок – не надто важливе питання. Звісно, є сенс вибирати ті, що зручніші та мають якомога більше захисту. Але слід пам’ятати, що вони досить швидко зношуються – навіть найміцніших вистачає максимум на один-два сезони щоденної експлуатації.

Навіть дорогі рукавички мають не надто великий термін служби

Окрім того, не зайвим буде мати декілька комплектів під теплу та холодну погоду. Якщо на мотоциклі немає підігріву ручок, руки мерзнуть досить сильно.

Взуття

Мотовзуття – частина екіпіровки, якою нехтує багато хто з мотоциклістів. Дарма – травми ніг при ДТП у місті трапляються дуже часто, то ж до вибору мотоботів слід відноситись прискіпливо.

Найкращий захист дають кросові мотоботи, але висока ціна і посередня зручність роблять їх непопулярними. Спортивні мотоботи з шарнірами – найкращий, але не найдешевший варіант. Туристичні – це більше про комфорт. Різноманітні мотокеди та мотокросівки, у більшості випадків, не дають належного захисту, але їздити у них зручно.

Мото взуття має бути комфортним і максимально безпечним

Куртка та штани

Майже всі мотокуртки мають достатній для міської експлуатації рівень захисту. Окрім того, більшість курток мають одну або декілька знімних підкладок для теплої холодної або мокрої погоди. Отже, вибір зводиться до стилю та особистих вподобань.

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Мотоштани, як і мотоботи, часто ігноруються багатьма мотоциклістами – також дарма. Травми колін та тазу під час ДТП трапляються часто, тож захист цих частин тіла дуже важливий. Окрім того, мотоштани значно підвищують рівень комфорту – коліна потрібно захищати не тільки від ударів, але й від переохолодження.

Цільний мотокомбінезон — безпечне, але не дуже практичне рішення для міста

Мотокостюм або мотокомебенізон є гарним рішенням як у плані безпеки, так і з погляду комфорту. При цьому цільний комбінезон менш практичний, ніж роздільний. Добре, коли є один або кілька комплектів підстьожок під різну погоду.

Висновки

Використання мотоекіпіровки робить їзду на мотоциклі безпечнішою та комфортнішою. Якщо на перший погляд здається, що “екіп” надто дорогий – дізнайтесь, скільки коштує лікування. Наприклад, витрати на лікування навіть мінімальних ушкоджень голеностопу у десятки разів перевищують вартість мотоботів.

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Тож попри те, що правила дорожнього руху регламентують лише наявність мотошолома, все ж варто використовувати повний комплект. Пам’ятайте, що рано чи пізно падають усі, навіть найдосвідченіші мотоциклісти. До цього потрібно бути готовим.