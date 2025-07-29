Мотоцикліст вижив в аварії на швидкості 210 км/год: відео

Як розповідає Carscoops, у неділю ввечері поліцейські Каліфорнійського дорожнього патруля спочатку намагалися зупинити мотоцикліста поблизу Дауні, приблизно за 21 км на південний схід від Лос-Анджелеса на автостраді 605. Його розшукували за перевищення швидкості, і він втік.

Корисно: Одяг для мотоциклістів: як вибрати екіпірування

Коли правоохоронці почали стежити за ним, мотоцикліст повернув на іншу автостраду з номером 405 й розігнався до 225 км/год. На цей момент вертоліт вже відстежував події з неба. На відео видно, як мотоцикл проноситься повз інші транспортні засоби, рухаючись вдвічі швидше по погано освітленій автостраді.

Чи то через відсутність видимості, занадто високу швидкість, чи набагато повільніший транспортний засіб попереду несподівано змінив смугу руху - невідомо, але мотоцикліст зачепив автомобіль на швидкості близько 210 км/год. Мотоцикл впав на бік разом з райдером, видаючи купу іскор. Неймовірно, але факт – після падіння мотоцикліст не лише вижив, а й, схоже, не зазнав серйозних травм, оскільки почав тікати від поліцейських під сяйвом прожектора від гелікоптера.

Також на тему: Розмитнення мотоциклі: покроковий гід для українців у 2025 році

Правоохоронці не розголошують ім'я затриманого мотоцикліста, але йому, ймовірно, висунуто звинувачення, набагато серйозніші, ніж перевищення швидкості, якого він спочатку намагався уникнути. І хоча захисне спорядження врятувало йому життя, цей приклад, на жаль, є винятком серед більшості випадків.