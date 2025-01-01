Розмитнення мотоциклів: покроковий гід для українців у 2025 році

Купівля мотоцикла за кордоном стає все більш популярною серед українських споживачів. Бажання знайти вигіднішу ціну, ширший вибір і якісніший транспорт змушує українців розглядати можливість імпорту. Однак, для законного використання придбаного мотоцикла в Україні, необхідно пройти процедуру розмитнення, стверджують у WAH.

У 2025 році ця процедура залишається доступною, але містить ряд важливих нюансів, таких як оновлені правила техогляду, зміни в податкових ставках, пільги для електромотоциклів та значення правильної підготовки документів.

До речі які мотоцикли беруть українці в розпал сезону

1. Підготовка документів

Для успішного розмитнення мотоцикла вам знадобиться кілька ключових документів:

Інвойс або договір купівлі-продажу, що містить інформацію про вартість, продавця і покупця.

Техпаспорт або свідоцтво про реєстрацію.

Документ, що підтверджує оплату.

Експортна декларація, яка оформлюється продавцем у країнах ЄС.

Усі ці документи потрібні митному брокеру для попереднього оформлення вантажу до перетину кордону.

2. Митне оформлення

Після ввезення мотоцикла на територію України, власник або брокер подає митну декларацію, сплачуючи такі податки:

Мито - 10%

ПДВ - 20%

Акциз - визначається залежно від об’єму двигуна (для електромотоциклів він становить 22 євро).

Таким чином, вартість мотоцикла може зрости приблизно на 30–35% вище за його інвойсну вартість.

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3. Сертифікація та техогляд

Сертифікат відповідності є обов’язковим для реєстрації мотоцикла. Також всі мотоцикли повинні пройти техогляд (ОТК). Від 1 червня 2025 року ціна техогляду зросла, а нові вимоги вимагатимуть якісних фотографій, перевірки VIN-коду та покращеного контролю. Рекомендується проходити техогляд до зазначеної дати для економії коштів.

4. Реєстрація у сервісному центрі МВС

Для реєстрації мотоцикла в сервісному центрі МВС вам знадобляться такі документи:

Паспорт;

ІПН;

Сертифікат відповідності;

Докази проходження техогляду;

Митна декларація.

Після перевірки документів вам нададуть техпаспорт і номери. Альтернативою є електронна реєстрація через застосунок «Дія».

5. Пільги у 2025 році

Для електромотоциклів у 2025 році передбачена тимчасова пільга: вартість мита та ПДВ становить 0%, проте акциз у розмірі 22 євро залишається.

При переїзді на постійне місце проживання дозволяється безподаткове ввезення власного мотоцикла, який знаходиться у вашій власності понад рік.

До речі які пільги при розмитненні автомобіля

Корисні поради

Замовляйте експортну декларацію заздалегідь, щоб прискорити процес.

Уважно готуйте фотографії для техогляду — вони мають бути чіткими, без редагування, з правильними ракурсами.

Звертайтеся до професійного брокера або компанії для уникнення можливих помилок.

Купуючи мотоцикл за кордоном, українці мають враховувати всі юридичні аспекти та новації, що допоможуть з легкістю пройти процес розмитнення.