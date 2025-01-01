Які мотоцикли беруть українці в розпал сезону

Сегмент мотоциклів — найбільш залежний від сезонності. На діаграмі від Інституту досліджень авторинку видно, як активізується ринок влітку, під час високого мотосезону, та наскільки знижуються обсяги продажів у міжсезоння.

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Поки важко сказати, чи пройдено пік активності у сегменті, адже ще не кінець високого сезону. Наразі ж відомо, що за червень продано 9,5 тисяч нових та вживаних мотоциклів. Це менше, ніж у попередньому місяці (травні), на −7,5%, проте більше, ніж було торік у червні, на +9,7%.

Динаміка ринку мотоциклів в Україні, 2024-2025. Графік ІДА

Серед загальної кількості 57% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 5408 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 3230 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 44% від загальної кількості.

Ще 9% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (852 шт.).



За окремими підсегментами динаміка продажів мотоциклів така:

Внутрішні перепродажі: −7,1% M-M, +3,6% Y-Y

Імпорт вживаних: −2,4% M-M, +53,5% Y-Y

Імпорт нових: −8,5% M-M, +8,6% Y-Y

М-М — у порівнянні до попереднього місяця, Y-Y — у порівнянні до такого ж періоду минулого року.

Найпопулярніші мотоцикли у червні 2025 року. Графік ІДА

На внутрішньому ринку мотоциклів — без несподіванок: «японці» й далі кермують. Honda і Yamaha традиційно лідирують, демонструючи стабільний попит, особливо серед тих, хто цінує надійність та перевірену класику. За ними — щільна група доступних брендів: Geon, Lifan, Musstang, Bajaj. Це вибір тих, хто шукає двоколісний транспорт без переплат. Набирає обертів і Kovi — відносно новий гравець, що орієнтується на ендуро та туринг. А от BMW і Kawasaki — вже для гурманів: менше одиниць, зате з вау-ефектом на кожному світлофорі.

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У сегменті «пригнаних» — справжній байкерський інтернаціонал. Найбільше ввозять класичних «японців» — Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki залишаються незмінною четвіркою лідерів, що обирають як новачки, так і досвідчені райдери. Але зростає і частка мотоциклів «з характером»: Harley-Davidson упевнено тримається в середині списку, а Ducati, Indian, KTM і Triumph — нагадують, що для когось мотоцикл це не транспорт, а стиль життя. І попри вік, ці машини приїжджають з амбіціями на нове життя на українських дорогах.

У сегменті нових мотоциклів в Україні лідирують бренди, добре знайомі покупцям із бюджетного та утилітарного сегментів — Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. Їх обирають за простоту, ремонтопридатність і доступну ціну. На додачу — стабільний попит на Bajaj та Shineray.