Какие мотоциклы берут украинцы в разгар сезона

Сегмент мотоциклов - наиболее зависимый от сезонности. На диаграмме от Института исследований авторынка видно, как активизируется рынок летом, во время высокого мотосезона, и насколько снижаются объемы продаж в межсезонье.

Кстати киевская власть пообещала бороться с громким выхлопом мотоциклов

Пока трудно сказать, пройден ли пик активности в сегменте, ведь еще не конец высокого сезона. Пока же известно, что за июнь продано 9,5 тысячи новых и подержанных мотоциклов. Это меньше, чем в предыдущем месяце (мае), на -7,5%, однако больше, чем было в прошлом году в июне, на +9,7%.

Динамика рынка мотоциклов в Украине, 2024-2025. График ИДА

Среди общего количества 57% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 5408 шт.

На внутреннем рынке было заключено 3230 сделок купли-продажи мототехники, что составило 44% от общего количества.

Еще 9% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (852 шт.).



По отдельным подсегментам динамика продаж мотоциклов такова:

Внутренние перепродажи: -7,1% M-M, +3,6% Y-Y

Импорт подержанных: -2,4% M-M, +53,5% Y-Y

Импорт новых: -8,5% M-M, +8,6% Y-Y

М-М - по сравнению с предыдущим месяцем, Y-Y - по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Самые популярные мотоциклы в июне 2025 года. График ИДА

На внутреннем рынке мотоциклов - без неожиданностей: "японцы" продолжают рулить. Honda и Yamaha традиционно лидируют, демонстрируя стабильный спрос, особенно среди тех, кто ценит надежность и проверенную классику.

За ними - плотная группа доступных брендов: Geon, Lifan, Musstang, Bajaj. Это выбор тех, кто ищет двухколесный транспорт без переплат. Набирает обороты и Kovi - относительно новый игрок, ориентирующийся на эндуро и туринг. А вот BMW и Kawasaki - уже для гурманов: меньше единиц, зато с вау-эффектом на каждом светофоре.

Кстати какие "малокубатурные" мотоциклы покупают в 2025 году

В сегменте "пригнанных" - настоящий байкерский интернационал. Больше всего ввозят классических "японцев" - Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki остаются неизменной четверкой лидеров, что выбирают как новички, так и опытные райдеры.

Растет и доля мотоциклов "с характером": Harley-Davidson уверенно держится в середине списка, а Ducati, Indian, KTM и Triumph - напоминают, что для кого-то мотоцикл это не транспорт, а стиль жизни. И несмотря на возраст, эти машины приезжают с амбициями на новую жизнь на украинских дорогах.

В сегменте новых мотоциклов в Украине лидируют бренды, хорошо знакомые покупателям из бюджетного и утилитарного сегментов – Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. Их выбирают за простоту, ремонтопригодность и доступную цену. В дополнение - стабильный спрос на Bajaj и Shineray.