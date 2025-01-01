Какие "малокубатурные" мотоциклы покупают в 2025 году

Легкие мотоциклы объемом до 150 куб. см имеют умеренную мощность, простую конструкцию, небольшое потребление топлива и сравнительно небольшой вес. Именно поэтому они стабильно удерживают спрос среди новичков, для которых практичность является приоритетной. О самых популярных рассказали в Институте исследований авторынка.

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С начала 2025 года до середины мая в Украине было приобретено более 6 тысяч новых мотоциклов этого класса. Большинство из них - бюджетные модели китайских брендов, однако есть и техника от известных производителей.

Что важно при выборе “малолитражки”?

Дисковые тормоза. Обязательно хотя бы спереди. Если оба колеса с дисковыми - еще лучше, хотя в бюджетном сегменте это редкость.

Электростартер. Даже если есть кикстартер, после третьего запуска в дождь поймете, почему кнопка - это “дар богов”. А если вдруг аккумулятор сядет - вот тогда и понадобиться педалька, так что лучше всего когда есть оба варианта.

Тахометр. Мелочь, но помогает. Привыкнете не по звуку крутить, а видеть обороты - полезная привычка на будущее.

Пластик. Чем его меньше, тем лучше. Даже легкое падение на месте часто приводит к его поломке. А у новичков падения случаются не редко.

Безопасность

После выбора мотоцикла, не менее важно позаботиться об экипировке. Минимум, который нужно иметь - это шлем (какой лучше выбрать подробно написано здесь), перчатки, мотоштаны и мотообувь. Помните что в ДТП, особенно в черте города, чаще всего страдают ноги. Поэтому об их защите надо заботиться как можно лучше.