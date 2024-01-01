Как украинские водители мотоциклов выбирают шлемы: опрос

В марте – апреле 2025 года общественной организацией Центр общественного представительства “Жизнь” было проведено исследование по безопасности мотошлемов.

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Опрос проводился в формате онлайн-анкетирования с использованием платформы KoboToolbox, на которой была запрограммирована электронная анкета. Сбор данных длился с 22 марта по 6 апреля 2025 года.

Всего было собрано 456 анкет, в соответствии с определенными критериями целевой аудитории:

водители мотоциклов и мопедов;

жители городов (жители пгт и сел были исключены);

респонденты в возрасте 18 лет и старше.

Большинство респондентов (59%) имеют полноценно закрытый мотошлем. Открытый мотошлем имеют 20%, а еще 13% имеют модульный мотошлем. При этом 7% респондентов прямо отметили, что они не используют или не имеют мотошлем.



Топ-факторы, которые респонденты учитывали при выборе мотошлема: удобство использования (об этом говорят 64%) и стоимость (51.5%). Далее следуют так факторы, как вес (38%), дизайн (38%) и соответствие стандартам безопасности (36%).

По стоимости своего мотошлема большинство (58%) называли ее в диапазоне от 1000 до 6000 гривен. О более дешевых шлемах говорили 7.5% респондентов, о более дорогих – 24%. Приблизительная средняя названная стоимость – 4700 гривен