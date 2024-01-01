Як українські водії мотоциклів обирають шоломи: опитування

У березні – квітні 2025 року громадською організацією Центр громадського представництва “Життя” було проведено дослідження щодо безпеки мотошоломів.

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Опитування проводилось у форматі онлайн-анкетування із використанням платформи KoboToolbox, на якій була запрограмована електронна анкета. Збір даних тривав з 22 березня по 6 квітня 2025 року.

Усього було зібрано 456 анкет, відповідно до визначених критеріїв цільової аудиторії:

водії мотоциклів та мопедів;

мешканці міст (мешканці смт та сіл були виключені);

респонденти віком 18 років і старше.

Більшість респондентів (59%) мають повноцінно закритий мотошолом. Відкритий мотошолом мають 20%, а ще 13% мають модульний мотошолом. При цьому 7% респондентів прямо зазначили, що вони не використовують чи не мають мотошолом.



Топ-фактори, які респонденти враховували під час вибору мотошолому: зручність використання (про це говорять 64%) та вартість (51.5%). Далі йдуть так фактори, як вага (38%), дизайн (38%) та відповідність стандартам безпеки (36%).

Щодо вартості свого мотошолому більшість (58%) називали її в діапазоні від 1000 до 6000 гривень. Про більш дешеві шоломи говорили 7.5% респондентів, про більш дорогі – 24%. Приблизна середня названа вартість – 4700 гривень