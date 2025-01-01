Які "малокубатурні" мотоцикли купують у 2025 році

Spark SP-серії
Легкі мотоцикли об’ємом до 150 куб. см мають помірну потужність, просту конструкцію, невелике споживання пального та порівняно невелику вагу. Саме тому вони стабільно утримують попит серед новачків, для яких практичність є пріоритетною. Про найпопулярніші розповіли в Інституті досліджень авторинку.
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Від початку 2025 року до середини травня в Україні було придбано понад 6 тисяч нових мотоциклів цього класу. Більшість із них — бюджетні моделі китайських брендів, однак є й техніка від відомих виробників.
Що важливо при виборі “малолітражки”?
Дискові гальма. Обов’язково хоча б спереду. Якщо обидва колеса з дисковими — ще краще, хоча в бюджетному сегменті це рідкість.
Електростартер. Навіть якщо є кікстартер, після третього запуску в дощ зрозумієте, чому кнопка — це “дар богів”. А якщо раптом акумулятор сяде — от тоді й знадобитися педалька, так що найкраще коли є обидва варіанти.
Тахометр. Дрібниця, але допомагає. Звикнете не за звуком крутити, а бачити оберти — корисна звичка на майбутнє.
Пластик. Чим його менше, тим краще. Навіть легке падіння на місці часто призводить до його поломки. А у новачків падіння трапляються не рідко.
Безпека
Після вибору мотоцикла, не менш важливо подбати про екіпірування. Мінімум, який потрібно мати — це шолом (який краще обрати докладно написано тут), рукавички, мотоштани та мотовзуття. Пам’ятайте що у ДТП, особливо у межах міста, найчастіше страждають ноги. Тож про їхній захист треба дбати якнайкраще.