KTM повністю зупинив виробництво мотоциклів

Як повідомляє Аutoconsulting.ua з посиланням на AC Garage News австрійський виробник мотоциклів КТМ з початку цього тижня повністю зупинив виробництво. Менеджменту так і не вдалося знайти необхідні кошти для продовження роботи заводу.

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За підрахунками, на порятунок КТМ було потрібно близько 600 млн. евро. Ще рік тому ця сума була вдвічі менша. Борги австрійського KTM зростають, а порятунку поки не має.

Генеральний директор Готфрід Ноймайстер висловив упевненість, що завод зможе повернутися до повноцінного виробництва мотоциклів на чотирьох лініях у серпні цього року. Але до цієї дати КТМ ще чекає доленосний день.

Для реструктуризації KTM AG, KTM Components GmbH та KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH обіцяно квоту в розмірі 30 відсотків, яку слід сплатити до 23 травня 2025 року. Для цього необхідно залучити 600 мільйонів євро.