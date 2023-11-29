Легендарний бренд KTM до 30-річчя своєї лінійки Naked Duke підходить з абсолютно новою серією 1390 Super Duke R потужністю 187,4 к.с., що комплектується несамовитим двигуном об’ємом 1350 кубічних сантиметрів.

Дует новачків стане доступним із січня у стандартній версії та версії Evo з напівактивною електронною підвіскою. Він замінить 1,3-кубовий 1290 Super Duke, що вперше з’явився 11 років тому як прототип, а потім у вигляді трьох поколінь Super Naked.

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Бічний профіль схожий на старий 1290-й, але нові мотоцикли отримали оновлений дизайн світлодіодних фар, подібний до нещодавно представленого 990 Duke. Є також тонкі крильця, що опускаються нижче плечей більшого 17,5-літрового паливного бака, і комплект нових 17-дюймових ободів Michelin Power GP, які на 1,2 кг легші попередніх.

Новий двигун більшої потужності був створений завдяки збільшеному діаметру отвору до 110 мм (зі 108 мм). Нова система "перемикання кулачка" зміни фаз газорозподілу забезпечує ширший розподіл потужності та крутного моменту по всьому діапазону обертів.

Розташоване в головках циліндрів налаштування зсуву кулачка дозволяє активувати два різні підйоми клапанів залежно від того, де вони знаходяться у діапазоні обертів. Від цього 1390-й продуктивніший від попередника та відповідає екологічному формату Euro 5+.

Розробники запевняють, що поряд із підвищенням продуктивності досягли довговічності та більшого сервісного інтервалу – перевірка зазорів клапанів тепер потрібна лише після 60 000 км їзди.

"Ми дійсно зосередилися на зручності експлуатації та довговічності двигуна, вносячи невеликі зміни та збільшуючи допуски. Ми також оновили панель приладів, щоб зменшити проникнення води. Це буде гарним додатком для регіонів з дощовою активністю", - розповів менеджер з продукції Флоріан Браатц.

Обидва варіанти отримують чутливі електронні допоміжні засоби керування через п’ятидюймовий скляний TFT-блок, який також містить зарядний порт USB-C. Повнокольоровий дисплей відображає інформацію про швидкість, оберти та тиск у шинах, також допомагає перемикатися між режимами їзди.

У стандартній комплектації власник байка отримає режими «Rain», «Street» і «Sport», а «Performance» і «Track» йдуть як додаткові опції. Потужність становить 128,2 к.с.

Налаштування можна вибрати за допомогою TFT-панелі, у стандартній комплектації передбачено п’ять режимів амортизації, а також додаткові опції «Track» і «Pro» у платному пакеті Suspension Pro.

У добірці використано фото та відео КТМ