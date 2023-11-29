Легендарный бренд KTM к 30-летию своей линейки Naked Duke подходит с совершенно новой серией 1390 Super Duke R мощностью 187,4 л.с., оснащенной неистовым двигателем объемом 1350 кубических сантиметров.

Дуэт новичков станет доступным с января в стандартной версии и версии Evo с полуактивной электронной подвеской. Он заменит селекцию 1301cc 1290 Super Duke, впервые появившуюся 11 лет назад как прототип, а затем в виде трех поколений Super Naked.

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Боковой профиль похож на старый 1290-й. Новые мотоциклы получили обновлённый дизайн светодиодных фар, подобный недавно представленному 990 Duke. Есть также тонкие крылышки, которые опускаются ниже плеч большего 17,5-литрового топливного бака, и комплект новых 17-дюймовых ободов Michelin Power GP, которые на 1,2 кг легче предыдущих.

Новый двигатель большей мощности создан благодаря увеличенному диаметру отверстия до 110 мм (со 108 мм). А еще здесь новая система "переключения кулачка" изменения фаз газораспределения, которая обеспечивает более широкое распределение мощности и крутящего момента в диапазоне оборотов.

Расположенные в головках цилиндров настройки сдвига кулачка позволяют активировать два разных подъема клапанов в зависимости от того, где вы находитесь в диапазоне оборотов. От этого 1390-й производительнее предшественника и соответствует экологическому формату правилам Euro 5+.

Разработчики уверяют, что наряду с повышением производительности достигли долговечности и лучшей пригодности к обслуживанию — проверка зазоров клапанов теперь нужна только после 60 000 км езды.

"Мы действительно сосредоточились на удобстве эксплуатации и долговечности двигателя, внося небольшие изменения и увеличивая допуски. Мы также обновили приборную панель, чтобы уменьшить проникновение воды, что будет хорошим дополнением для регионов с дождевой активностью", — рассказал менеджер по продукции Флориан Браатц.

Оба варианта получают чувствительные электронные вспомогательные средства, управляемые через пятидюймовый стеклянный TFT-блок, который также содержит зарядный порт USB-C. Полноцветный дисплей отображает информацию о скорости, оборотах и давлении в шинах, а также помогает переключаться между режимами езды.

В стандартной комплектации владелец байка получит режимы "Rain", "Street" и "Sport", а "Performance" и "Track" идут как дополнительные опции. Мощность составляет 128,2 л.с., а опции становятся все агрессивнее.

Настройки можно выбрать с помощью TFT-панели. В стандартной комплектации предусмотрено пять режимов амортизации, а также дополнительные опции "Track" и "Pro" в дополнительном платном пакете Suspension Pro.

В подборке использованы фото и видео КТМ