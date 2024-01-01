KTM полностью остановил производство мотоциклов

Как сообщает Аutoconsulting.ua со ссылкой на AC Garage News австрийский производитель мотоциклов КТМ с начала этой недели полностью остановил производство. Менеджменту так и не удалось найти необходимые средства для продолжения работы завода.

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По подсчетам, на спасение КТМ требовалось около 600 млн. евро. Еще год назад эта сумма была вдвое меньше. Долги австрийского KTM растут, а спасения пока нет.

Генеральный директор Готфрид Ноймайстер выразил уверенность, что завод сможет вернуться к полноценному производству мотоциклов на четырех линиях в августе этого года. Но до этой даты КТМ еще ждет судьбоносный день.

Для реструктуризации KTM AG, KTM Components GmbH и KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH обещана квота в размере 30 процентов, которую следует оплатить до 23 мая 2025 года. Для этого необходимо привлечь 600 миллионов евро.