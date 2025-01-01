Растаможка мотоциклов: пошаговый гид для украинцев в 2025 году

Покупка мотоцикла за границей становится все более популярной среди украинских потребителей. Желание найти более выгодную цену, более широкий выбор и качественный транспорт заставляет украинцев рассматривать возможность импорта. Однако, для законного использования приобретенного мотоцикла в Украине, необходимо пройти процедуру растаможки, утверждают в WAH.

В 2025 году эта процедура остается доступной, но содержит ряд важных нюансов, таких как обновленные правила техосмотра, изменения в налоговых ставках, льготы для электромотоциклов и значение правильной подготовки документов.

Кстати какие мотоциклы берут украинцы в разгар сезона

1. Подготовка документов

Для успешного растаможивания мотоцикла вам понадобится несколько ключевых документов:

Инвойс или договор купли-продажи, содержащий информацию о стоимости, продавца и покупателя.

Техпаспорт или свидетельство о регистрации.

Документ, подтверждающий оплату.

Экспортная декларация, которая оформляется продавцом в странах ЕС.

Все эти документы нужны таможенному брокеру для предварительного оформления груза до пересечения границы.

2. Таможенное оформление

После ввоза мотоцикла на территорию Украины, владелец или брокер подает таможенную декларацию, уплачивая следующие налоги:

Пошлина - 10%

НДС - 20%

Акциз - определяется в зависимости от объема двигателя (для электромотоциклов он составляет 22 евро).

Таким образом, стоимость мотоцикла может вырасти примерно на 30–35% выше его инвойсной стоимости.

Также интересно калькулятор растаможки

3. Сертификация и техосмотр

Сертификат соответствия является обязательным для регистрации мотоцикла. Также все мотоциклы должны пройти техосмотр (ОТК). С 1 июня 2025 года цена техосмотра выросла, а новые требования потребуют качественных фотографий, проверки VIN-кода и улучшенного контроля. Рекомендуется проходить техосмотр до указанной даты для экономии средств.

4. Регистрация в сервисном центре МВД

Для регистрации мотоцикла в сервисном центре МВД вам понадобятся следующие документы:

Паспорт;

ИНН;

Сертификат соответствия;

Доказательства прохождения техосмотра;

Таможенная декларация.

После проверки документов вам предоставят техпаспорт и номера. Альтернативой является электронная регистрация через приложение "Дія".

5. Льготы в 2025 году

Для электромотоциклов в 2025 году предусмотрена временная льгота: стоимость пошлины и НДС составляет 0%, однако акциз в размере 22 евро остается.

При переезде на постоянное место жительства разрешается безналоговый ввоз собственного мотоцикла, который находится в вашей собственности более года.

Кстати какие льготы при растаможке автомобиля

Полезные советы

Заказывайте экспортную декларацию заранее, чтобы ускорить процесс.

Внимательно готовьте фотографии для техосмотра - они должны быть четкими, без редактирования, с правильными ракурсами.

Обращайтесь к профессиональному брокеру или компании для избежания возможных ошибок.

Покупая мотоцикл за рубежом, украинцы должны учитывать все юридические аспекты и новации, что помогут с легкостью пройти процесс растаможки.