Старого “Гольфа” розбили в сучасному краш-тесті: який результат

Як пише Motor1, мета експертів полягала в тому, аби продемонструвати, наскільки далеко просунулась безпека автомобілів. Старий Volkswagen Golf другого покоління 1989 року виробництва порівняли з його сучасним наступником – екземпляром восьмого покоління 2024 року випуску.

Зазначається, що для цього незвичного тесту Dekra знайшла 36-річний хетчбек у відмінному технічному стані. У своєму центрі краш-тестів у Ноймюнстері компанія розбила його об бар'єр на швидкості близько 60 км/год, імітуючи процедуру лобового краш-тесту, яку Euro NCAP використовувала до 2020 року.

Бар'єр був оснащений деформаційним елементом для імітації поглинання енергії зустрічного транспортного засобу. За цих умов випробування відтворило лобове зіткнення між двома однаковими автомобілями, що рухалися зі швидкістю 50-55 км/год. Результат виявився вражаючим.

“У Golf II пасажири мали мало шансів вижити в цьому лобовому зіткненні через руйнування салону, глибоке проникнення компонентів автомобіля в салон, уповільнення та удар об кермо”, – описав пошкодження експерт Dekra. Водночас в сучасному Golf VIII, протестованого за тих самих умов, усі пасажири вижили б й отримали лише несуттєві травми.

Dekra не зупинилася на аварії, оскільки експерти також перевірили маневреність та динаміку обох авто. Випробування на гальмування показали, що автомобілю восьмого покоління потрібно було приблизно на 30% менше дистанції для повної зупинки.

Стійкість в повороті також перевірили, причому сучасний VW безпечно подолав його зі швидкістю 75 км/год порівняно з лише 65 км/год у попередника. Стандартні світлодіодні фари поточного Golf виявились суттєво кращими за галогенні лампи його пращура. Так само світлодіодні задні ліхтарі є більш помітними для інших учасників руху, що також підвищує його безпеку.