Дебютував новий Volkswagen T-Roc: перший повноцінний гібрид в історії бренду

Перше покоління Volkswagen T-Roc представили у 2017 році. Тепер німецький автовиробник представляє наступника моделі, котрий став кращий у всьому. Кросовер став значно більшим, отримав виразніший стиль та новий дизайн інтер’єру. Він також представляє абсолютну новинку для Volkswagen Group – повноцінний гібридний силовий агрегат разом з оновленими опціями м’якого гібрида.

Читайте також: Volkswagen знімає свій флагманський кросовер Touareg з виробництва

Новий T-Roc другого покоління побудований на платформі MQB Evo, як і його старші брати Tiguan та Tayron. Впізнати новинку можна за традиційною передньою частиною бренду. Автівка отримала масивний повітрозабірник в нижній частині бампера, який замінює традиційну решітку радіатора. Кутасті фари поєднуються тонкою світловою панеллю з логотипом з підсвіткою, а захисна пластина на бампері завершує стиль.

Профіль має характерну гостру лінію, що переходить в задню стійку, похиле заднє скло, а також елегантні колісні диски діаметром до 20 дюймів. Завдяки оновленому кузову аеродинамічна ефективність покращується на 10 відсотків, досягаючи коефіцієнта опору 0,29. Компанія пропонуватиме новий T-Roc у базовій комплектації Life, Style та R-Line.

Більш спортивна версія R-Line вирізняється більшими повітрозабірниками в бамперах, заднім дифузором та опцією пакету Black Style, який додає темніших акцентів екстер'єру. Клієнтам доступні шість кольорів: білий (Pure White suit), сірий (Wolf Grey metallic), а також нові кольори кузова жовтий (Canary Yellow suit), червоний вогняний (Flamed Red metallic), синій (Celestial Blue metallic) та чорний (Grenadilla Black metallic), з контрастним чорним дахом у вибраних комбінаціях.

Також цікаво: Volkswagen створив підписку на додаткову потужність моторів для електромобілів: яка ціна

Довжина позашляховика збільшилась на 122 мм, порівняно з попередником й тепер становить 4373 міліметрів. Водночас колісна база збільшилася на 28 мм до 2631 мм. Це означає, що новий Volkswagen T-Roc займає нішу між меншими Taigo та T-Cross і більшими Tiguan і Tayron у європейському модельному ряду. Компанія каже, що салон новинки відповідає новим стандартам, встановленим флагманськими моделями.

Більше ніж 20% пластику виготовлені з перероблених матеріалів, а у центрі приладової панелі з’явився новий дисплей інформаційно-розважальної системи діагоналлю 10,4 або 12,9 дюйма. Його доповнює 10-дюймова цифрова панель приладів та опційний проєкційний дисплей. На центральній консолі є фізичний селектор для вибору навколишніх “атмосфер”, гучності та режимів водіння.

Додаткові функції включають сидіння ergoActive з 14-позиційним електричним регулюванням та функцією масажу, а також аудіосистему Harman Kardon. Також інженери покращили функції систем допомоги водієві, а об’єм багажника становить 465 літрів, що на 20 літрів, ніж раніше. Базові версії T-Roc використовують м’які гібридні силові установки.

Читайте також: Старого “Гольфа” розбили в сучасному краш-тесті: який результат

Вони засновані на 1,5-літровому двигуні eTSI й видають 116 к.с. й 220 Нм крутного моменту та 150 к.с. й 250 Нм відповідно. Обидві версії працюють у парі з семиступінчастою коробкою передач DSG та підтримуються 48-вольтовою системою. Водночас топові версії мають гібридну установку на базі цього ж двигуна. Однак, він також поєднується з електромотором та літій-іонним акумулятором під задніми сидіннями.

Будуть доступні два варіанти потужності: 136 або 170 к.с. й 306 Нм крутного моменту для обох. Згодом Volkswagen розширить лінійку традиційним бензиновим двигуном 2.0 TSI та його м’якою гібридною версією з опційним повним проводом 4Motion. Європейські передпродажі нового Volkswagen T-Roc розпочнуться 28 серпня, а поставки покупцям заплановані на листопад. Вартість моделі починатиметься від 30 845 євро в Німеччині.