Volkswagen назовет свой небольшой электромобиль Polo и создаст первый электрический GTI

Генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шафер отметил, что “названия моделей прочно закрепились в сознании людей, ведь они символизируют сильный бренд и воплощают такие характеристики, как качество, вневременной дизайн и технологии для всех”. Именно поэтому компания решила использовать известное название Polo для обозначения небольшого электрического хэтчбека.

Читайте также: Дебютировал новый Volkswagen T-Roc: первый полноценный гибрид в истории бренда

Вероятно, это решение означает, что в будущем Volkswagen будет использовать свои классические названия моделей с приставкой “ID” для электромобилей. Возможно, следует ожидать появление ID.Tiguan, или ID.Golf уже в скором времени. Компания также продемонстрировала новый ID.Polo и его высокопроизводительную версию ID.Polo GTI, что дебютирует в 2026 году.

Публичный показ электромобилей состоится на Мюнхенском автосалоне. Кроме хэтчбеков, немецкий автопроизводитель также представит концепт ID. Cross – компактный электрический внедорожник, который является предварительным проектом серийного ID. Cross. Эта модель будет служить альтернативой текущему T-Cross с двигателями внутреннего сгорания.

Также на тему: Раскрыт дизайн нового электрокроссовера Volkswagen: первые фото

На тизерных изображениях заметно, что ID.Polo сохранил дизайн концепта ID.2all. Он отличается общей сдержанностью, что присуща бренду, однако, версия GTI имеет более агрессивные колесные диски с расширенными арками и бамперы. Дополняют стиль диффузор и разделенный спойлер.

В основе обеих моделей положена платформа MEB Entry. Ожидается, что все версии будут использовать один двигатель, приводящий в движение передние колеса. Для GTI мощность прогнозируется на уровне 223 лошадиных сил.