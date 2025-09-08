Škoda показала електрокросовер Epiq за $25 000: фото

Очікується, що Škoda Epiq також стане найдоступнішим електромобілем компанії, оскільки орієнтовна ціна автомобіля становитиме близько 25 тисяч євро. Замість того щоб одразу розкрити серійну версію, автовиробник представив шоу-кар, який відображає те, як виглядатиме остаточна модель.

Дизайн кросовера вирізняється Т-подібними світлодіодами та цікавою решіткою радіатора, а також фактурним бампером та дзеркалами у характерній передній частині “Tech Deck”, що вже стала родзинкою нової мови дизайну Škoda під назвою Modern Solid. За розмірами Epiq цілком співставний з Fabia, адже довжина автомобіля становить 4,1 метра.

Фотографії інтер’єру все ще тримають в таємниці, але, очікується, що новинка чеського автовиробника запозичить деякі елементи від ID.Cross. Цілком можливо, електрокросовер матиме такі ж 11-дюймову цифрову панель приладів та 13-дюймовий сенсорний екран, доповнений фізичними кнопками. Також слід очікувати наявність таких стандартних функцій, як двозонний клімат-контроль й безпровідна зарядка для смартфону.

Попри компактні розміри Epiq, Škoda стверджу, що багажне відділення електромобіля має об'єм 475 літрів, а салон матиме практичні деталі, такі як гачки для сумок, точки кріплення та приховані відділення для зберігання речей під підлогою. Модель використовує платформу MEB Entry, яка також лежить в основі W ID.Polo, ID.Cross та Cupra Raval.

Чеська компанія не розкриває детальні технічні характеристики, але обіцяє запас ходу до 425 кілометрів на одному заряді. Вірогідно, кросовер матиме один електромотор попереду на 211 кінських сил. Виробництво Epiq відбуватиметься на заводі Volkswagen у Наваррі, Іспанія, а продажі мають розпочатися в середині 2026 року.