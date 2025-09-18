Škoda выпустила четыре миллиона кроссоверов

С момента выпуска первого кроссовера Škoda в 2009 году было выпущено четыре миллиона единиц. Отметка в три миллиона была преодолена всего два года назад, и сейчас кроссоверы составляют более половины производства Škoda.

Первым современным кроссовером бренда стал Yeti, запущен в 2009 году, и сейчас линейка является крупнейшей в истории Škoda, охватывая семь модельных серий: от индийских Kylaq и Kushaq, популярных у нас Kamiq, Karoq и Kodiaq, до полностью электрических Elroq и Enyaq, включая Enyaq Coupé.

Кроссоверы сейчас составляют примерно половину от общего объема поставок Škoda Auto. Elroq и Enyaq также являются одними из самых популярных электромобилей на многих европейских рынках. В Индии местная разработка и производство моделей привели к резкому росту продаж в этом перспективном регионе.

Внедорожники Škoda производятся по всему миру, и в этом году на новом заводе во Вьетнаме началась сборка Kushaq из полностью разобранных (CKD) комплектов из Индии. На прошлой неделе был представлен шоу-кар Škoda Epiq. Серийная модель поступит в производство в следующем году вместе с моделью на базе концепта Vision 7S.