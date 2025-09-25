Электрический Škoda Enyaq выходит на украинский рынок

Электродвигатель Enyaq 85 установлен на задней оси и приводит в движение задние колеса и выдает максимальную мощность 210 кВт. Максимальная скорость зарядки постоянным током: 135 кВт, а время зарядки с 10 до 80% всего 28 минут.

Доступная в Украине комплектация имеет интерьер Loft – просторный, функциональный и современный. Трехзонный климат-контроль с отдельной панелью для задних пассажиров, 19-дюймовые легкосплавные диски, система распознавания дорожных знаков и другие ассистенты безопасности.

Благодаря высоковольтному аккумулятору емкостью 82 кВт-ч и запасу хода до 582 км, этот электромобиль станет надежным партнером как в городе, так и в дальних путешествиях.

Škoda Enyaq производится на главном заводе компании Škoda Auto в городе Млада-Болеслав, Чехия. Стоимость официального Škoda Enyaq на украинском рыке стартует от 1 771 890 грн.