В сентябре рынок новых авто показал рост

За месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Это на 20% больше, чем в сентябре 2024г. Относительно августа 2025г. спрос на новые авто вырос на 1%.

Впервые лидерство на рынке получила китайская BYD, которая в пять раз превысила свой прошлогодний результат. Такая ситуация сложилась из-за предстоящего окончания льгот на ввоз электромобилей, которые действуют до конца текущего года. Сейчас еще можно ввести электромобили без уплаты высоких налогов.

Ажиотаж на ввоз электричек привел к росту продаж китайских электрических моделей под марками BYD, Volkswagen, Zeekr и Honda. Бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.

В ТОП-10 сентября попали:

BYD - 989 ед. (+438% к сентябрю 2024г.); Toyota - 828 ед. (-1%); Volkswagen - 733 ед. (+118%); Renault - 471 ед. (-13%); Skoda - 467 ед. (+5%); BMW - 366 ед. (-16%); Hyundai - 347 ед. (+47%); Zeekr - 248 ед. (+103%); Mazda - 244 ед. (+17%); Honda - 216 ед. (+50%).

Всего с начала года в ТСЦ МВД было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковушек, что на 0,3% меньше чем в прошлом году.