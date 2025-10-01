Укр
В сентябре рынок новых авто показал рост

Рынок новых авто в сентябре показал рекордный результат за последние 12 месяцев. В лидерах электромобили, которые пользуются последними местами льготного ввоза.
Volkswagen ID.Unyx.

За месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Это на 20% больше, чем в сентябре 2024г. Относительно августа 2025г. спрос на новые авто вырос на 1%.

Впервые лидерство на рынке получила китайская BYD, которая в пять раз превысила свой прошлогодний результат. Такая ситуация сложилась из-за предстоящего окончания льгот на ввоз электромобилей, которые действуют до конца текущего года. Сейчас еще можно ввести электромобили без уплаты высоких налогов.

Ажиотаж на ввоз электричек привел к росту продаж китайских электрических моделей под марками BYD, Volkswagen, Zeekr и Honda. Бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.

В ТОП-10 сентября попали:

  1. BYD - 989 ед. (+438% к сентябрю 2024г.);
  2. Toyota - 828 ед. (-1%);
  3. Volkswagen - 733 ед. (+118%);
  4. Renault - 471 ед. (-13%);
  5. Skoda - 467 ед. (+5%);
  6. BMW - 366 ед. (-16%);
  7. Hyundai - 347 ед. (+47%);
  8. Zeekr - 248 ед. (+103%);
  9. Mazda - 244 ед. (+17%);
  10. Honda - 216 ед. (+50%).

Всего с начала года в ТСЦ МВД было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковушек, что на 0,3% меньше чем в прошлом году.

