В сентябре рынок новых авто показал рост

За месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Это на 20% больше, чем в сентябре 2024г. Относительно августа 2025г. спрос на новые авто вырос на 1%.
Впервые лидерство на рынке получила китайская BYD, которая в пять раз превысила свой прошлогодний результат. Такая ситуация сложилась из-за предстоящего окончания льгот на ввоз электромобилей, которые действуют до конца текущего года. Сейчас еще можно ввести электромобили без уплаты высоких налогов.
Ажиотаж на ввоз электричек привел к росту продаж китайских электрических моделей под марками BYD, Volkswagen, Zeekr и Honda. Бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.
В ТОП-10 сентября попали:
- BYD - 989 ед. (+438% к сентябрю 2024г.);
- Toyota - 828 ед. (-1%);
- Volkswagen - 733 ед. (+118%);
- Renault - 471 ед. (-13%);
- Skoda - 467 ед. (+5%);
- BMW - 366 ед. (-16%);
- Hyundai - 347 ед. (+47%);
- Zeekr - 248 ед. (+103%);
- Mazda - 244 ед. (+17%);
- Honda - 216 ед. (+50%).
Всего с начала года в ТСЦ МВД было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковушек, что на 0,3% меньше чем в прошлом году.