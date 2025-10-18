Продажі електромобілів у світі встановили рекорд

Рекордні продажі електромобілів у світі стали можливим завдяки одночасному «вибуху» попиту в ключових регіонах: американські покупці поспішали скористатися податковими кредитами, у Великій Британії сприяли сезонні фактори й нові реєстраційні номери, а Південна Корея зафіксувала рекордні імпорти Tesla, Hyundai, Kia та BYD, повідомляє Rho Motion.

За дев’ять місяців 2025 року загальний обсяг продажів EV у світі сягнув 14,7 млн, що на +26% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Ось як виглядає поділ за регіонами (січень–вересень 2025 проти 2024 року):

Світ: 14,7 млн, +26%

Китай: 9,0 млн, +24%

Європа: 3,0 млн, +32%

Північна Америка: 1,5 млн, +11%

Решта світу: 1,2 млн, +48%

Європа: стабільне зростання під впливом стимулів

У європейському регіоні вересень виявився сильним місяцем: було продано близько 427 тисяч електромобілів, що на 36 % більше, ніж рік тому і на 55 % більше, ніж у серпні.

У Великій Британії BEV (повністю електричні авто) зросли на ~30 % у річному обчисленні, а PHEV — майже на 60%, що посилило загальний ринковий імпульс завдяки програмі Electric Car Grant та сезонному попиту перед випуском нових реєстраційних номерів.

У Німеччині влада вже ухвалила нову програму на 3 млрд євро, що стартує в наступному році й має стимулювати придбання і лізинг електромобілів для домогосподарств із середнім і нижчим доходом.

Італія та Іспанія також продовжують показувати суттєве зростання: італійський ринок збільшився на дві третини, а в Іспанії продажі EV навіть подвоїлися порівняно з минулим роком.

Північна Америка: імпульс перед відходом стимулів

У США вересень став другим поспіль місяцем рекордних продажів EV — і це багато в чому через поспіх споживачів, які намагалися скористатися федеральними податковими кредитами до їх закінчення 30 вересня.

Попит підскочив на 66 % у річному порівнянні, підтримуваний як кредитами 30D (для ~20 моделей BEV), так і 45W (комерційні/орендні стимули).

Проте з втратою цих стимулів попит у четвертому кварталі очікується суттєво меншим. Вже зараз кілька виробників реагують: Hyundai знизила ціни, GM призупинила одну зміну на своєму заводі в Теннессі, Mercedes призупинив виробництво чотирьох EV-моделей, Volkswagen зупинить виробництво ID.4 у Теннессі наприкінці жовтня, а Nissan взагалі скасував плани випуску EV у США.

Китай: двигун світового ринку

Китай продовжує бути головним рушієм глобального ринку EV — у вересні тут реалізовано близько 1,3 млн одиниць. Зростання BEV склало 28% рік до року, до понад 800 тис., в той час як ринок PHEV зменшився на 2 %.

Протягом дев’яти місяців 2025 року Китай продав майже 9 мільйонів електрокарів (зростання 24% рік до року), що підкреслює роль країни як найпотужнішого і найконкурентнішого ринку EV у світі.

Що це все значить: аналіз і виклики

1. Податкові стимули як каталізатор піку попиту

У США стимули були ключовим рушієм вересневого сплеску — втім, втрата цих пільг уже дає сигнали про ослаблення попиту в Q4.

2. Залежність від політики і підтримки

У Європі та Китаї стимулювання залишається важливим фактором. Без підтримки урядів ризики застою стають реальними.

3. Скорочення виробництва у США як передвісник коригувань

Автовиробники вже коригують виробничі графіки через очікуване зниження попиту — це може призвести до обмеження асортименту EV-лінійок у Сполучених Штатах. ([Rho Motion][1])

4. Китай — оплот стабільного росту

Навіть коли більшість ринків відчують сповільнення, китайський попит — особливо на BEV — може компенсувати спад в інших регіонах.

5. Контраст регіональних ринків

Європа та Китай демонструють стабільне зростання. У Північній Америці — різке підсилення перед «обвалом».

Прогноз: що буде далі