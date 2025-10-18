Продажи электромобилей в мире установили рекорд

Рекордные продажи электромобилей в мире стали возможным благодаря одновременному "взрыву" спроса в ключевых регионах: американские покупатели спешили воспользоваться налоговыми кредитами, в Великобритании способствовали сезонные факторы и новые регистрационные номера, а Южная Корея зафиксировала рекордные импорты Tesla, Hyundai, Kia и BYD, сообщает Rho Motion.

За девять месяцев 2025 года общий объем продаж EV в мире достиг 14,7 млн, что на +26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Вот как выглядит разделение по регионам (январь–сентябрь 2025 против 2024 года):

Мир: 14,7 млн, +26%

Китай: 9,0 млн, +24%

Европа: 3,0 млн, +32%

Северная Америка: 1,5 млн, +11%

Остальной мир: 1,2 млн, +48%

Европа: стабильный рост под влиянием стимулов

В европейском регионе сентябрь оказался сильным месяцем: было продано около 427 тысяч электромобилей, что на 36 % больше, чем год назад и на 55 % больше, чем в августе.

В Великобритании BEV (полностью электрические авто) выросли на ~ 30% в годовом исчислении, а PHEV - почти на 60%, что усилило общий рыночный импульс благодаря программе Electric Car Grant и сезонному спросу перед выпуском новых регистрационных номеров.

В Германии власти уже приняли новую программу на 3 млрд евро, которая стартует в следующем году и должна стимулировать приобретение и лизинг электромобилей для домохозяйств со средним и низким доходом.

Италия и Испания также продолжают показывать существенный рост: итальянский рынок увеличился на две трети, а в Испании продажи EV даже удвоились по сравнению с прошлым годом.

Северная Америка: импульс перед уходом стимулов

В США сентябрь стал вторым подряд месяцем рекордных продаж EV - и это во многом из-за спешки потребителей, которые пытались воспользоваться федеральными налоговыми кредитами до их окончания 30 сентября.

Спрос подскочил на 66 % в годовом сравнении, поддерживаемый как кредитами 30D (для ~20 моделей BEV), так и 45W (коммерческие/арендные стимулы).

Однако с потерей этих стимулов спрос в четвертом квартале ожидается существенно меньше. Уже сейчас несколько производителей реагируют: Hyundai снизила цены, GM приостановила одну смену на своем заводе в Теннесси, Mercedes приостановил производство четырех EV-моделей, Volkswagen остановит производство ID.4 в Теннесси в конце октября, а Nissan вообще отменил планы выпуска EV в США.

Китай: двигатель мирового рынка

Китай продолжает быть главным двигателем глобального рынка EV - в сентябре здесь реализовано около 1,3 млн единиц. Рост BEV составил 28% год к году, до более 800 тыс., в то время как рынок PHEV уменьшился на 2 %.

В течение девяти месяцев 2025 года Китай продал почти 9 миллионов электрокаров (рост 24% год к году), что подчеркивает роль страны как самого мощного и конкурентного рынка EV в мире.

Что это все значит: анализ и вызовы

1. Налоговые стимулы как катализатор пика спроса

В США стимулы были ключевым двигателем сентябрьского всплеска - впрочем, потеря этих льгот уже дает сигналы об ослаблении спроса в Q4.

2. Зависимость от политики и поддержки

В Европе и Китае стимулирование остается важным фактором. Без поддержки правительств риски застоя становятся реальными.

3. Сокращение производства в США как предвестник корректировок

Автопроизводители уже корректируют производственные графики из-за ожидаемого снижения спроса - это может привести к ограничению ассортимента EV-линеек в Соединенных Штатах. ([Rho Motion][1])

4. Китай - оплот стабильного роста

Даже когда большинство рынков почувствуют замедление, китайский спрос - особенно на BEV - может компенсировать спад в других регионах.

5. Контраст региональных рынков

Европа и Китай демонстрируют стабильный рост. В Северной Америке - резкое усиление перед "обвалом".

Прогноз: что будет дальше