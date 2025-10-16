В Норвегии могут отменить льготы на самые дорогие электромобили

Правительство Норвегии объявило о планах постепенной отмены основной субсидии на электромобили в течение следующих двух лет. Это решение, принято на фоне почти полного перехода страны на электрический транспорт, добавит тысячи долларов к конечной стоимости таких популярных моделей, как Tesla Model Y, которая является самым продаваемым автомобилем в стране, сообщает Reuters.

Норвегия достигла цели: 98,3% новых авто – электрические

Норвегия, которая поставила себе цель “прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) до 2025 года”, фактически достигла этой цели досрочно. В сентябре полностью электрические транспортные средства (EV) составили рекордные 98,3% от всех новых автомобилей, проданных в стране.

Министр финансов Йенс Столтенберг прокомментировал: "Мы можем сказать, что цель была достигнута. Поэтому пришло время постепенно отказаться от налоговых преимуществ."

В течение многих лет Норвегия стимулировала переход, освобождая электромобили от всех налогов, которые применялись к автомобилям с ДВС. Эта политика стоила государству миллиарды долларов потерянных доходов ежегодно.

Поэтапное введение налога: От премиум-класса до Tesla Model Y

Отмена налоговых льгот будет происходить поэтапно, влияя сначала на дорогие, а затем и на массовые модели:

2023 год: Первые изменения для премиум EV

В 2023 году уже был введен 25% налог на добавленную стоимость (НДС) на ту часть цены электромобиля, превышающую 500 000 крон (примерно 49 508 долларов США). Это коснулось прежде всего люксовых электромобилей (BMW iX, Tesla Model X, Porsche Taycan), но защитило основной средний класс.

2026 год: НДС для среднего класса

Согласно бюджетному предложению на следующий год, Норвегия планирует снизить лимит освобождения от налога до 300 000 крон. Это означает, что НДС начнут взимать со всех версий Tesla Model Y и аналогичных популярных электромобилей среднего рынка, таких как Volkswagen ID.4.

Для базовой версии Tesla Model Y (которая сейчас стоит от 422 000 крон) введение НДС на часть цены, превышающей 300 000 крон, может добавить к стоимости более 30 000 крон.

2027 год: полная отмена льгот

В 2027 году, при условии одобрения парламентом, все окончательные льготы от НДС будут полностью сняты. Это обложит все новые электромобили полным налогом, значительно увеличив их конечную цену для покупателя.

Реакция EV-Лоби: Опасения возвращения к ДВС

Норвежская ассоциация электромобилей, про-лоббистская группа, назвала запланированные изменения "поспешными". Ассоциация выступает за более постепенное снижение лимита НДС.

Председатель Ассоциации Кристина Бу выразила беспокойство: "Я переживаю, что внезапные и серьезные изменения заставят больше людей снова выбрать автомобили на ископаемом топливе".

Стоит отметить, что несмотря на почти 100% продаж новых EV, семь из десяти автомобилей на дорогах Норвегии все еще являются транспортными средствами на ископаемом топливе. Это подчеркивает риск замедления обновления автопарка из-за подорожания электрических моделей.

Вывод для покупателей:

Будущие покупатели электромобилей, особенно таких бестселлеров, как Tesla Model Y и Volkswagen ID.4, должны ожидать значительного роста конечной стоимости своих автомобилей уже с 2026 года. Правительство планирует повысить сборы на автомобили с ДВС, но эксперты предупреждают, что этот шаг может быть недостаточным, чтобы компенсировать подорожание EV.