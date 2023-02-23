Кількість електромобілів збільшується досить високими темпами, проте їх частка у загальній структурі ще не досягла навіть 1%.

Як повідомляє AUTO-Consulting, парк електрокарів в Україні за підсумками 2022 року виріс на 35,5% і досяг 45,7 тис. автомобілів. На сьогодні це лише 0,4% від загального українського автопарку.

Хоча ще рік тому доля електрокарів серед загальної кількості автомобілів в країні становила 0,3%, тобто за рік електромобілі додали 0,1% автопарку.

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Всього за минулий рік український автопарк поповнився 12 тис. електромобілями, що на 37% більше, ніж за 2021 рік. При чому третина від всіх завезених в Україну електрокарів - це були нові автомобілі (переважно з Китаю). 2/3 - це вживані електрокари. Кількість проданих нових електромобілів перевищила показники 2021 року майже в 3 рази (+176%), вживані - майже повторили показники 2021 року (+8%).

Найбільш масовими електрокарами в нашій країні станом на 01.01.2023 р. стали батарейні Nissan. Рейтинг наймасовіших електрокарів за брендами виглядає так:

Nissan 17 028

Tesla 6 834

Volkswagen 3 863

Renault 3 640

Chevrolet 2 065

Рейтинг найбільш популярних електрокарів по моделям:

Nissan Leaf 16 543

Tesla Model 3 2 651

Tesla Model S 2 475

Volkswagen e-Golf 1 907

Chevrolet Bolt EV 1 848

Кожний 4-й електрокар зареєстровано в Києві (21%) чи Київській області (6%).Загалом більше 12 тис. електромобілів. Далі йдуть Одеська, Харківська та Дніпропетровська області.

Цікаво, що майже половина всіх електрокарів в Україні - це авто віком до 5 років (45% - 2017 чи молодшого року випуску).