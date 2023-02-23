Количество электромобилей увеличивается достаточно высокими темпами, однако их доля в общей структуре еще не достигла даже 1%.

Как сообщает AUTO-Consulting, парк электрокаров в Украине по итогам 2022 года вырос на 35,5% и достиг 45,7 тыс. автомобилей. На сегодняшний день это всего 0,4% от общего украинского автопарка.

Хотя еще год назад доля электрокаров среди общего количества автомобилей в стране составила 0,3%, то есть за год электромобили прибавили 0,1% автопарка.

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Всего за прошлый год украинский автопарк пополнился 12 тыс. электромобилями, что на 37% больше, чем за 2021 год. Причем треть от всех ввезенных в Украину электрокаров – это были новые автомобили (преимущественно из Китая). 2/3 – это подержанные электрокары. Количество проданных новых электромобилей превысило показатели 2021 года почти в 3 раза (+176%), подержанные – почти повторили показатели 2021 года (+8%).

Наиболее массовыми электрокарами в нашей стране по состоянию на 01.01.2023 г. стали батарейные Nissan. Рейтинг самых массовых электрокаров по брендам выглядит так:

Nissan 17 028

Tesla 6 834

Volkswagen 3 863

Renault 3 640

Шевроле 2 065

Рейтинг наиболее популярных электрокаров по моделям:

Nissan Leaf 16 543

Tesla Model 3 2 651

Tesla Model S 2 475

Volkswagen e-Golf 1 907

Шевроле Bolt EV 1 848

Каждый 4-й электрокар зарегистрирован в Киеве (21%) или Киевской области (6%). Всего более 12 тыс. электромобилей. Далее следуют Одесская, Харьковская и Днепропетровская области.

Интересно, что почти половина всех электрокаров в Украине – это авто в возрасте до 5 лет (45% – 2017 или младшего года выпуска).