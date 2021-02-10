Щоправда, ці перевірки не зовсім стосуються якості пального. Державна екологічна інспекція перевіряє лише документи.

Державна екологічна інспекція в 2020 році здійснила 848 заходів з контролю якості пального на АЗС і АГЗС, що на 37% більше, ніж позаторік. Такими результатами поділився на своїй сторінці в соцмережі глава інспекції Андрій Мальований.

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У результаті заходів було виявлено 979 порушень і нараховано санкцій автозаправним станціям на суму 7,57 млн грн.

Глава відомства зазначив, що у 2020 р. перевірка якості пального проводилася винятково документально. “Відсутність оформлених належним чином документів завжди є однією з ознак невідповідності продукції встановленим вимогам і обороту неякісного пального на ринку”, – вважає Мальований.

Він розповів, що в понад 30% випадків при перевірках було встановлено ознаки фальсифікації документів, зокрема паспортів якості, на яких відсутні печатки, підписи уповноважених осіб лабораторій та ін..

Тим часом, самі учасники ринку скаржаться на дії інспекторів Держекоінспекції, заявляючи про їх упередженість і безапеляційність.

“Кількість перевірок дійсно виросла. Та це не про якість палива. Ми зіткнулися зі штрафами за неправильно оформлені документи. При цьому на нашу пропозицію провести лабораторні дослідження і тоді вже говорити про порушення або ж їх відсутність ми отримали відмову”, – розповів один із власників мереж АЗС.

Крім того, ринок нарікає на те, що під приціл Держекоінспекції потрапили тільки легальні учасники, а тіньовий сегмент, який помітно виріс у 2020 році, залишається поза увагою перевіряючих.