На нафтогазовому ринку країни знову склалась критична ситуація, пов’язана з великим обсягом тіньового виробництва пального, а також торгівлі пальним з грубим порушенням законодавства.

За даними "Консалтингової групи А-95" в Україні нелегальні міні-НПЗ щорічно випускають близько 300 тис. тон готової продукції, що використовується для виробництва контрафактного бензину і дизельного пального (ДП).

Аналітики ринку компанія “А-95” звертають увагу на той факт, що на роздрібному ринку пального з'являється продукт, середня вартість якого нижча за вартість цієї ж марки в опті. Так, за даними щоденного моніторингу “А-95” 25 січня 2021 р. на столичному ринку країни марка бензину А-95 пропонувалася в опті в середньому по 23,08 грн/л, тоді як в деяких мережах з урахуванням знижок бензин А-95 продавався в середньому по 22,7 грн/л.

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Щорічні втрати державного бюджету від діяльності таких міні-НПЗ складають близько 3,73 млрд. грн. (1,91 млрд. грн. акцизного податку та 1,82 млрд. грн. ПДВ). Реальна сума бюджетних втрат є вищою за рахунок несплати ряду інших платежів: земельних, зарплатних податків, військового збору, податку на прибуток.

Директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн вважає, що така аномальна січнева ситуація з продажем бензину в економ-сегменті ринку зайвий раз підтверджує наявність в цьому секторі великого обсягу нелегальної продукції міні-НПЗ, які випускають переважно бензин, і активного використання схем по оптимізації податків.

Ще однією з кричущих проблем на ринку нафтопродуктів є продаж пального автозаправними станціями без реєстрації через РРО або з видачою фальсифікованих чеків. В результаті на АЗС виникає необлікована готівка, яка в подальшому використовується для закупівлі контрафактного пального у міні-НПЗ та здійснюється “реалізація” документів на таке пальне підприємствам реального сектора економіки з метою несплати ПДВ та податку на прибуток.

За оцінками експертів, частка тіньового ринку бензину, ДП та автогазу оцінюється в 17-23%. Щорічні втрати державного бюджету через порушення касової дисципліни автозаправними станціями оцінюються на рівні 10,9-14,6 млрд грн.

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Крім того, за даними інтерактивної мапи perevirAZS.info в країні продовжують функціонувати 103 місця роздрібної торгівлі пальним, що працюють з грубими порушеннями законодавства.

Враховуючи досвід ефективної боротьби з нелегальним сегментом нафтогазового ринку, який країна спостерігала на початку 2020 року, Нафтогазова Асоціація України (НАУ) просить владу активізувати заходи протидії тіньовому ринку пального, незаконної діяльності на міні-НПЗ та об’єктах роздрібної торгівлі пальним, надати доручення правоохоронним та контролюючим органам щодо проведення комплексних перевірок із застосуванням відповідних санкції за виявлені правопорушення.

В НАУ впевнені, що ліквідація незаконної діяльності на нафтогазовому ринку в країні дозволить підвищити надходження в Державний та місцеві бюджети України, забезпечить рівні умови ведення бізнесу, сприятиме розвитку галузі, та розвитку інфраструктури населених пунктів.