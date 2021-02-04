Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу, 3 лютого, прийняв рішення про перенесення терміну набуття чинності нормами Технічного регламенту на ЗВГ на 5 травня 2021 р.

Технічний регламент встановлює єдині вимоги до показників якості скрапленого газу під час його виробництва й представлення на ринку відповідно до вимог національних стандартів. Зокрема, встановлюються вимоги до показників якості СВГ для автомобільного транспорту, для комунально-побутового споживання та промислових цілей.

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Нагадаємо, про потребу відтермінувати запровадження ТР заявляли Консалтингова група “А-95” і Українська енергетична асоціація. Крім того, Нафтогазова асоціація України (НАУ) звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля й міністра енергетики з проханням не допустити збоїв у забезпеченні країни нафтопродуктами і перенести термін набуття чинності технічним регламентом на 4 серпня 2021 року.

Технічний регламент було прийнято постановою Кабінету міністрів №667 від 29 липня 2020 р.. Документом передбачено піврічний адаптаційний період, його норми повинні були набути чинності з 4 лютого 2021 р.