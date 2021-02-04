Кабинет министров на своем заседании в среду, 3 февраля, принял решение о переносе срока вступления в силу норм Технического регламента на СУГ на 5 мая 2021 года.

Технический регламент устанавливает единые требования к показателям качества сжиженного газа при его производстве и представления на рынке в соответствии с требованиями национальных стандартов. В частности, устанавливаются требования к показателям качества СУГ для автомобильного транспорта, для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

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Напомним, о необходимости отсрочить введение ТР заявляли Консалтинговая группа "А-95" и Украинская энергетическая ассоциация. Кроме того, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) обратилась к премьер-министру Дениса Шмыгалю и министру энергетики с просьбой не допустить сбоев в обеспечении страны нефтепродуктами и перенести срок вступления в силу техническим регламентом на 4 августа 2021 года.

Технический регламент был принят постановлением Кабинета министров №667 от 29 июля 2020 года. Документом предусмотрено полугодовой адаптационный период, его нормы должны были вступить в силу с 4 февраля 2021 года.