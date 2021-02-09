На нефтегазовом рынке страны вновь сложилась критическая ситуация, связанная с большим объемом теневого производства горючего, а также торговли горючим с грубым нарушением законодательства.

По данным "Консалтинговой группы А-95" в Украине нелегальные мини-НПЗ ежегодно выпускают около 300 тыс. тонн готовой продукции, используемой для производства контрафактного бензина и дизельного топлива (ДТ).

Аналитики рынка компании "А-95" обращают внимание на тот факт, что на розничном рынке топлива появляется продукт, средняя стоимость которого ниже стоимости этой же марки в опте. Так, по данным ежедневного мониторинга "А-95" 25 января 2021 года на столичном рынке страны марка бензина А-95 предлагалась в опте в среднем по 23,08 грн/л, тогда как в некоторых сетях с учетом скидок бензин А-95 продавался в среднем по 22,7 грн/л.

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Ежегодные потери государственного бюджета от деятельности таких мини-НПЗ составляют около 3,73 млрд грн (1,91 млрд грн акцизного налога и 1,82 млрд грн НДС). Реальная сумма бюджетных потерь выше за счет неуплаты ряда других платежей: земельных, зарплатных налогов, военного сбора, налога на прибыль.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что такая аномальная январская ситуация с продажей бензина в эконом-сегменте рынка лишний раз подтверждает наличие в этом секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогов.

Еще одной, из кричащих проблем на рынке нефтепродуктов, является продажа горючего автозаправочными станциями без регистрации через РРО или выдачей фальсифицированных чеков. В результате на АЗС возникают неучтенные наличные, которые в дальнейшем используются для закупки контрафактного горючего в мини-НПЗ, и осуществляется "реализация" документов на такое топливо предприятиям реального сектора экономики с целью неуплаты НДС и налога на прибыль.

По оценкам экспертов, доля теневого рынка бензина, ДТ и автогаза оценивается в 17-23%. Ежегодные потери государственного бюджета из-за нарушения кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются на уровне 10,9-14,6 млрд грн.

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Кроме того, по данным интерактивной карты perevirAZS.info в стране продолжают функционировать 103 места розничной торговли горючим, работающие с грубыми нарушениями законодательства.

Учитывая опыт эффективной борьбы с нелегальным сегментом нефтегазового рынка, который страна наблюдала в начале 2020 года, Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) просит власть активизировать меры противодействия теневому рынку горючего, незаконной деятельности на мини-НПЗ и объектах розничной торговли горючим, дать поручение правоохранительным и контролирующим органам о проведении комплексных проверок с применением соответствующих санкций за выявленные правонарушения.

В НАУ уверены, что ликвидация незаконной деятельности на нефтегазовом рынке в стране позволит повысить поступления в Государственный и местные бюджеты Украины, обеспечит равные условия ведения бизнеса, которые будут способствовать развитию отрасли, и развитию инфраструктуры населенных пунктов.