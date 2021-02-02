По словам экспертов цены на бензин и дизель на этой неделе могут немного вырасти, но в целом картина должна быть стабильной. А вот прайс на автомобильный газ может измениться более существенно

Под конец января началось значительное подорожание бензина и дизтоплива – за неделю средние цены по Украине выросли более чем на гривну за литр. А в отдельных сетях – сразу на две гривны. Сжиженный автогаз тоже подорожал, но гораздо меньше – в среднем на 20 коп. за литр.

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Почему цены так быстро пошли вверх после затишья, и чего ожидать на рынке дальше, рассказали эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

В среднем бензин подорожал с 25 января по 1 февраля на 1,1 грн за литр. Значительнее всего выросли цены в крупнейшей сети заправок – ими владеет украинский производитель нефтепродуктов "Приват" – повышение на 2 гривны за литр бензина или дизтоплива.

Напомним, что "Приват" не менял ценники более трех месяцев – с октября 2020 года, хотя нефть за это время подорожала почти в 1,5 раза.

Самые высокие цены на бензин и дизтопливо в Луганской области, самые низкие – в Сумской.

Автогаз тоже подорожал, но меньше – в среднем на 20 коп. за литр. Минимальный рост цен составил за неделю 6 коп. за литр (Киев), в областях – 11 коп. за литр (Сумщина). Максимальный рост – 36 коп. за литр (Винниччина и Хмельнитчина). В большинстве областей газ подорожал на 15-25 коп. за литр.

Самый дорогой газ в Одесской области – 13,50 грн за литр, самый дешевый в Черниговской – 12,87 грн за литр.

Разброс цен уменьшился по всем видам горючего. По А-92 разброс составляет 14,9% (3,60 грн за литр), было 19,5%, по А-95 – 13,6% (3,43 грн за литр), было 17,9%, по дизелю – 13,2% (3,25 грн за литр), было 17,5%, по автогазу – 4,9% (0,63 грн за литр), было 5,5%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,43 грн / л.



Ціни на А-95

Средняя цена по Украине – 26,47 грн / л.

Цены на ДП

Средняя цена по Украине – 25,86 грн / л.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 13,19 грн / л.

Анализ ситуации на рынке

Оба эксперты называют решение "Привата" главной причиной роста цен на бензин и ДТ.

По словам Геннадия Рябцева, "Приват" был именно тем "якорем" рынка, который не позволял другим трейдерам повышать розничные цены бензина и дизеля пропорционально росту стоимости нефти. Теперь, когда приватовцы подняли цены сразу на 9%, то по всему рынку цены "сорвались с якоря", начался их стремительный рост.

Сергей Куюн назвал еще две причины того, что топливо в Украине дорожало на величину, меньшую расчетной. Это наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают низкокачественный, но дешевый бензин. А также-активное использование схем по оптимизации налогообложения.

"Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина минизаводами в 30 тыс. т в месяц, отдельными месяцами это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, а мини-НПЗ продолжают наращивать производство", – говорит Сергей Куюн.

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Артем Куюн разъяснил, что небольшое подорожание газа в рознице вызвано тем, что идет распродажа более дорогого ресурса, который трейдеры покупали в условиях дефицита. Горючего не хватало, потому что из-за локдауна были отменены аукционы украинских производителей.

Артем Куюн уточнил, что последнее повышение цен пришлось на выходные.

"За 29-21 января средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 6 коп. за литр – до 13,19 грн за литр, – анализирует Артем Куюн. – В WOG и ОККО продукт подорожал на 4 коп. за литр и 7 коп. за литр до 13,91 грн за литр и 13,99 грн за литр соответственно. "Приват" в среднем повысил цены на 5 коп. за литр, до 12,51 грн за литр. Наибольшее повышение в этой сети зафиксировано в Волынской, Закарпатской, Полтавской и Житомирской областях – на 20 коп. за литр. На 10 коп. за литр цены повысили Glusco, KLO, "Автотранс", "UPG", Marshal. "БРСМ-Нафта" и Shell в среднем подняли цены на 14 и 6 коп. за литр, до 13,32 и 13,31 грн за литр. Сети AMIC, "Авантаж 7", SUN OIL, Mango, Motto – на 5-20 коп. за литр".

Что может измениться за неделю

Мнения экспертов совпали: на этой неделе не стоит ждать дальнейшего заметного роста цен на бензин и ДТ.

Сергей Куюн говорит о возможной "синхронизации" ценовых диапазонов между "Приватом" и его конкурентами. Речь идет о сетях-дискаунтерах, которые еще не переписали в феврале ценники. У них стоимость горючего раньше была чуть выше, чем у "Привата", а теперь могла оказаться такой же или ниже. Поэтому у "опоздавших", возможен рост на 0,5-1 грн за литр. Но на среднюю цену рынка они повлияют незначительно.

Геннадий Рябцев подтвердил: потенциал роста в рознице (около 1,5 грн за литр бензина или ДТ), обусловлен подорожанием в опте и подорожанием доллара в январе, уже использован большинством розничных сетей.

"Ряд сетей нижнего ценового сегмента на неделе еще поднимут цены к паритету с группой "Приват", но подорожание будет небольшим, в пределах 20-30 коп. за литр", – уточнил Геннадий Рябцев.

Артем Куюн прогнозирует, что автогаз на этой неделе будет дорожать, причем быстрее, чем раньше. По его словам, украинский рынок газа сейчас сбалансирован, запасов нет. Поэтому изменение цен в опте сразу скажется на розничной торговле.

"Импортный газ подорожал, экономически обоснованная цена уже 14 грн за литр, – подсчитал аналитик. – Но из-за жесткой конкуренции она не поднимется в большинстве сетей выше 13,7 грн за литр. За 14 грн и больше будут продавать только брендовые сети".