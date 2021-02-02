За словами експертів, ціни на бензин та дизель цього тижня можуть трохи зрости, але в цілому картина має бути стабільною. А ось прайс на автомобільний газ може змінитись більш суттєво.

Під кінець січня почалося значне подорожчання бензину і дизпального – за тиждень середні ціни по Україні зросли більш ніж на гривню за літр. А в окремих мережах – одразу на дві гривні. Зріджений автогаз теж подорожчав, але набагато менше – в середньому на 20 коп. за літр.

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Чому ціни так швидко пішли вгору після затишшя, і чого очікувати на ринку далі, розповіли експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

В середньому бензин подорожчав з 25 січня по 1 лютого на 1,1 грн за літр. Найзначніше зросли ціни в найбільшій мережі заправок – ними володіє український виробник нафтопродуктів "Приват" – підвищення на 2 гривні за літр бензину або дизпального.

Нагадаємо: "Приват" не змінював цінники більше трьох місяців – з жовтня 2020 року, хоча нафта за цей час подорожчала майже в 1,5 раза.

Найвищі ціни на бензин і дизпальне в Луганській області, найнижчі – в Сумській.

Автогаз теж подорожчав, але менше – в середньому на 20 коп. за літр. Мінімальне зростання цін склало за тиждень 6 коп. за літр (Київ), в областях – 11 коп. за літр (Сумщина). Максимальне зростання – 36 коп. за літр (Вінниччина і Хмельниччина). У більшості областей газ подорожчав на 15-25 коп. за літр.

Найдорожчий газ в Одеській області -13,50 грн за літр, найдешевший в Чернігівській – 12,87 грн за літр.

Розкид цін зменшився за всіма видами пального. Щодо А-92 розкид становить 14,9% (3,60 грн за літр), було 19,5%, щодо А-95 – 13,6% (3,43 грн за літр), було 17,9%, щодо дизеля – 13,2% (3,25 грн за літр), було 17,5%, щодо автогазу – 4,9% (0,63 грн за літр), було 5,5%.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні - 25,43 грн / л.



Ціни на А-95

Середня ціна по Україні - 26,47 грн / л.



Ціни на ДП

Середня ціна по Україні - 25,86 грн / л.



Ціни на LPG

Середня ціна по Україні - 13,19 грн / л.

Аналіз ситуації на ринку

Обидва експерти називають рішення "Привату" головною причиною зростання цін на бензин та ДП.

За словами Геннадія Рябцева, "Приват" був саме тим "якорем" ринку, який не дозволяв іншим трейдерам підвищувати роздрібні ціни бензину і дизеля пропорційно зростанню вартості нафти. Тепер, коли приватівці підняли ціни відразу на 9%, то по всьому ринку ціни "зірвалися з якоря", почалось їхнє стрімке зростання.

Сергій Куюн назвав ще дві причини того, що пальне в Україні дорожчало на величину, меншу розрахункової. Це наявність у роздрібному секторі великого обсягу нелегальної продукції міні-НПЗ, які випускають низькоякісний, але дешевий бензин. А також – активне використання схем з оптимізації оподаткування.

"Ми оцінюємо обсяг виробництва безакцизного бензину мінізаводами в 30 тис. т на місяць, окремими місяцями це до 20% ринку. Збитки держбюджету досягають 4 млрд грн на рік, а міні-НПЗ продовжують нарощувати виробництво", – говорить Сергій Куюн.

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Артем Куюн роз'яснив, що невелике подорожчання газу в роздробі викликано тим, що йде розпродаж дорожчого ресурсу, який трейдери купували в умовах дефіциту. Пального не вистачало, бо через локдаун були скасовані аукціони українських виробників.

Артем Куюн уточнив, що останнє підвищення цін припало на вихідні.

"За 29-21 січня середня ціна на автогаз у мережах АЗС підвищилася на 6 коп. за літр – до 13,19 грн за літр, – аналізує Артем Куюн. – У WOG і ОККО продукт подорожчав на 4 коп. за літр і 7 коп. за літр до 13,91 грн за літр і 13,99 грн за літр відповідно. "Приват" в середньому підвищив ціни на 5 коп. за літр, до 12,51 грн за літр. Найбільше підвищення в цій мережі зафіксовано у Волинській, Закарпатській, Полтавській і Житомирській областях – на 20 коп. за літр. На 10 коп. за літр ціни підвищили Glusco, KLO, "Автотранс", "UPG", Marshal. "БРСМ-Нафта" і Shell в середньому підняли ціни на 14 і 6 коп. за літр, до 13,32 і 13,31 грн за літр. Мережі AMIC, "Авантаж 7", SUN OIL, Mango, Motto – на 5-20 коп. за літр".

Що може змінитися за тиждень

Думки експертів збіглися: цього тижня не варто чекати подальшого помітного зростання цін на бензин і ДП.

Сергій Куюн говорить про можливу "синхронізацію" цінових діапазонів між "Приватом" і його конкурентами. Йдеться про мережі-дискаунтери, котрі ще не переписали в лютому цінники. У них вартість пального раніше була трохи вища, ніж у "Привата", а тепер могла виявитися такою ж або нижчою. Тому у "тих, хто запізнився", можливе зростання на 0,5-1 грн за літр. Але на середню ціну ринку вони вплинуть незначно.

Геннадій Рябцев підтвердив: потенціал зростання в роздробі (близько 1,5 грн за літр бензину або ДП), обумовлений подорожчанням в опті і подорожчанням долара в січні, вже використаний більшістю роздрібних мереж.

"Низка мереж нижнього цінового сегмента на тижні ще піднімуть ціни до паритету з групою" Приват" , але подорожчання буде невеликим, в межах 20-30 коп. за літр", – уточнив Геннадій Рябцев.

Артем Куюн прогнозує, що автогаз цього тижня дорожчатиме, причому швидше, ніж раніше. За його словами, український ринок газу зараз збалансований, запасів нема. Тому зміна цін в опті відразу позначиться на роздрібній торгівлі.

"Імпортний газ подорожчав, економічно обґрунтована ціна вже 14 грн за літр, – підрахував аналітик. – Але через жорстку конкуренцію вона не підніметься у більшості мереж вище 13,7 грн за літр. За 14 грн і більше продаватимуть тільки брендові мережі".