Правда эти проверки никоим образом не касаются качества горючего. Государственная экологическая инспекция проверяет только документы.

Государственная экологическая инспекция в 2020 году осуществила 848 мероприятий по контролю качества топлива на АЗС и АГЗС, что на 37% больше, чем в позапрошлом году. Такими результатами поделился на своей странице в соцсети глава инспекции Андрей Малеваный.

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В результате мероприятий было выявлено 979 нарушений и начислено санкций автозаправочным станциям на сумму 7,57 млн грн.

Глава ведомства отметил, что в 2020 г. проверка качества горючего проводилась исключительно документально. "Отсутствие оформленных надлежащим образом документов всегда является одним из признаков несоответствия продукции установленным требованиям и оборота некачественного горючего на рынке”, – считает Малеваный.

Он рассказал, что в более чем 30% случаев при проверках были установлены признаки фальсификации документов, в частности паспортов качества, на которых отсутствуют печати, подписи уполномоченных лиц лабораторий и др.

Между тем, сами участники рынка жалуются на действия инспекторов Госэкоинспекции, заявляя об их предвзятости и безапелляционности.

"Количество проверок действительно выросло. Но это не про качество топлива. Мы столкнулись со штрафами за неправильно оформленные документы. При этом на наше предложение провести лабораторные исследования и тогда уже говорить о нарушениях или их отсутствии мы получили отказ”, – рассказал один из владельцев сетей АЗС.

Кроме того, рынок сетует на то, что под прицел Госэкоинспекции попали только легальные участники, а теневой сегмент, который заметно вырос в 2020 году, остается вне поля зрения проверяющих.