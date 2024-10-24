Кількість сервісних центрів МВС, які приймають екзамени, збільшено

Зараз спостерігається великий попит на отримання посвідчення водія серед громадян. Аби зменшити навантаження на екзаменаційні хаби, з 29 жовтня у трьох сервісних центрах МВС на Київщині, Харківщині та Миколаївщині відновлюється екзаменація. Теоретичні та практичні іспити прийматимуться у містах – Бровари, Лозова та Первомайськ. Запис для отримання послуги вже доступний онлайн.

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Для забезпечення максимально прозорої екзаменації класи для теоретичних іспитів обладнані відеокамерами, які, зокрема, фіксують звук. Таким чином кандидати у водії не зможуть отримати можливу підказку від сторонніх осіб. Також відеокамери встановлені в автомобілях, на яких складаються практичні іспити. Такий посилений контроль виключає ймовірне втручання в екзаменаційну діяльність.

Майбутні водії складатимуть теоретичні та практичні іспити у сервісних центрах МВС за адресами:

м. Бровари: сервісний центр МВС № 3243 по вул. Броварської сотні, 4А;

м. Лозова: сервісний центр МВС № 6348 за адресою Мікрорайон 5, буд. 3;

м. Первомайськ: сервісний центр МВС № 4842 по вул. Вознесенська, 73Б.

Реєстрація на іспити

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім електронним записом. Талони доступні через онлайн-функціонал Е-запис. На теоретичний іспит запис доступний на 14 днів наперед, на практичний – 21 день. У терміналі, що розташований у сервісному центрі МВС, запис здійснюється на поточний та 2 дні наперед.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують: теоретичний іспит можливо складати як за результатами самопідготовки, так і після навчання в автошколі. Кандидати у водії мають 20 хвилин, щоб відповісти на 20 запитань. Допускається не більше 2 помилок, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба буде доступна через 10 днів. Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн.

Після успішного теоретичного іспиту майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичну підготовку. Після опанування навичок керування транспортними засобами та внутрішнього іспиту в автошколі, потрібно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Вартість – 420 грн. Звертаємо увагу, що кандидати у водії мають необмежену кількість спроб складання іспитів.