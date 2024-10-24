Количество сервисных центров МВД, которые принимают экзамены, увеличено

Сейчас наблюдается большой спрос на получение водительского удостоверения среди граждан. Чтобы уменьшить нагрузку на экзаменационные хабы, с 29 октября в трех сервисных центрах МВД в Киевской, Харьковской и Николаевской областях восстанавливается экзаменация. Теоретические и практические экзамены будут приниматься в городах – Бровары, Лозовая и Первомайск. Запись для получения услуги уже доступна онлайн.

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Для обеспечения максимально прозрачной экзаменации классы для теоретических экзаменов оборудованы видеокамерами, которые, в частности, фиксируют звук. Таким образом кандидаты в водители не смогут получить возможную подсказку от посторонних лиц. Также видеокамеры установлены в автомобилях, на которых сдаются практические экзамены. Такой усиленный контроль исключает вероятное вмешательство в экзаменационную деятельность.

Будущие водители будут сдавать теоретические и практические экзамены в сервисных центрах МВД по адресам:

м. Бровары: сервисный центр МВД № 3243 по ул. Броварской сотни, 4А;

м. Лозовая: сервисный центр МВД № 6348 по адресу Микрорайон 5, д. 3;

м. Первомайск: сервисный центр МВД № 4842 по ул. Вознесенская, 73Б.

Регистрация на экзамены

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной электронной записи. Талоны доступны через онлайн-функционал Е-запись. На теоретический экзамен запись доступна на 14 дней вперед, на практический – 21 день. В терминале, что расположен в сервисном центре МВД, запись осуществляется на текущий и 2 дня вперед.

В Главном сервисном центре МВД напоминают: теоретический экзамен можно сдавать как по результатам самоподготовки, так и после обучения в автошколе. Кандидаты в водители имеют 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Допускается не более 2 ошибок, если более – экзамен не сдан. Следующая попытка будет доступна через 10 дней. Стоимость сдачи теоретического экзамена – 250 грн.

После успешной сдачи теоретического экзамена будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и начинают практическую подготовку. После освоения навыков управления транспортными средствами и внутреннего экзамена в автошколе, нужно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Стоимость – 420 грн. Обращаем внимание, что кандидаты в водители имеют неограниченное количество попыток сдачи экзаменов.