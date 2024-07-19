В Виннице экзамены в сервисном центре МВД принимают во время тревоги

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Экзамены в сервисном центре МВД принимают во время тревоги
В Виннице открыли экзаменационный класс в укрытии для специалистов автошкол и водителей опасных грузов.
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Экзаменационный класс в укрытии открылся в региональном сервисном центре ГСЦ МВД в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях по адресу г. Винница, ул. Ботаническая, 24.
Отныне сдачи экзаменов гражданами на получение свидетельства уполномоченного по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, лицензии на перевозку опасных грузов (ADR), а также аттестации специалистов автошкол происходит в безопасном помещении.
Посетители уже почувствовали преимущества. Ведь сдавать экзамен и проходить аттестацию здесь можно и во время воздушной тревоги.