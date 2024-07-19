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У Вінниці екзамени в сервісному центрі МВС приймають під час тривоги

Державні установи зазвичай не працюють під час повітряних тривог – це створює чимало незручностей для громадян. Сервісний центр МВС у Вінниці частково вирішує цю проблему.
Екзамени в сервісному центрі МВС приймають під час тривоги - Auto24

Екзамени в сервісному центрі МВС приймають під час тривоги

Євген Гудущан
logo22 липня, 15:35
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У Вінниці відкрили екзаменаційний клас в укритті для спеціалістів автошкіл та водіїв небезпечних вантажів.

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Екзаменаційний клас в укритті відкрився в регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях за адресою м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24.

Відтепер складання іспитів громадянами на отримання свідоцтва уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, ліцензії на перевезення небезпечних вантажів (ADR), а також атестації спеціалістів автошкіл відбувається у безпечному приміщені.

Відвідувачі вже відчули переваги. Адже складати іспит та проходити атестацію тут можна і під час повітряної тривоги.

#Автоподія #Новини