Кількість зарядних станцій в Каліфорнії перевищила число бензоколонок

Згідно з інформацією, наданою урядом Каліфорнії, у цьому найбільш екологічному штаті США спостерігається цікава ситуація: зарядних станцій для електромобілів на 48% більше, ніж традиційних паливороздавальних колонок на АЗС. На сьогодні в наявності 178 000 зарядних портів, порівняно зі 120 000 колонками для заправки бензином.

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Варто зазначити, що переважна більшість зарядних пристроїв – повільні, тоді як швидкі DC-станції, які можна порівняти з традиційними АЗС, налічують лише 17 000 одиниць. Проте, загальна кількість зарядних станцій практично подвоїлася у 2024 році. Нагадаємо, що наразі кожен четвертий новий автомобіль у Каліфорнії - електричний.

Уряд штату виділив $1,4 мільярда на подальший розвиток зарядної інфраструктури, попри спроби адміністрації Трампа обмежити фінансування. Каліфорнія має намір повністю припинити продаж автомобілів, що працюють на бензині, до 2035 року, хоча ці плани можуть зіткнутися з оскарженням на федеральному рівні.