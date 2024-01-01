В Україні офіційно з'явиться новий бренд бюджетних електромобілів

Бренд китайських електромобілів Leapmotor готується до виходу на український ринок. Про це для Авто24 повідомив генеральний директор представництва концерну Stellantis в Україні Руслан Акімов на щорічній конференції компанії.

За словами Акімова, процес виходу на ринок цього бренду активно обговорюється в концерні Stellantis. Перевагами такого кроку є цікава ціна на моделі та невисокі вимоги щодо представлення в автосалонах. Негативним чинником є можливе скасовування пільг на ввезення електромобілів з 2026 року.

Також цікаво Leapmotor офіційно доступний в Європі

Концерн Stellantis після придбання частки Leapmotor не лише активно просуває цей бренд, але й планує виробництво однієї моделі на одному зі своїх заводів у ЄС. Наразі в Європі розвивається дилерська мережа, в якій присутні кілька моделей.

Зокрема, в Польщі можна придбати найменшу модель Leapmotor 03, яка доступна в лізинг для компаній від 99 злотих (близько 1000 грн) на місяць. Це електромобіль А-класу, конкурент Dacia Spring. Електродвигун на 95 к.с. видає 158 Нм крутного моменту. Модель для ЄС оснащена батареєю ємністю 37,3 кВт-год та має запас ходу 265 км. На загальних умовах його ціна становить 22 000 доларів, з урахуванням державних субсидій – 14 200 дол.

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Кросовер Leapmotor C10 довжиною 4740 мм отримав електромотор на 218 к.с., акумулятор ємністю 69,9 кВт-год та багатий рівень оснащення: 10,25-дюймовий і 14,6-дюймовий дисплеї в салоні та систему автономного водіння другого рівня. У Польщі він коштує від 163 200 злотих ($ 42 130) за повну вартість та $ 34 400 з пільгами.

Довідка Авто24

Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. , торгова назва Leapmotor (автомобіль-стрибок), є китайським стартапом-виробником автомобілів зі штаб-квартирою в Ханчжоу, Китай. Компанію було засновано в 2015 році, перші автомобілі почали продаватись у 2019 році. У 2023 році концерн Stellantis придбав 20 відсотків акцій Leapmotor та створив СП Leapmotor International з часткою 51%. Автомобілі Leapmotor продаються в багатьох країнах Європи.