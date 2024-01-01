В Украине официально появится новый бренд бюджетных электромобилей

Бренд китайских электромобилей Leapmotor готовится к выходу на украинский рынок. Об этом для Авто24 сообщил генеральный директор представительства концерна Stellantis в Украине Руслан Акимов на ежегодной конференции компании.

По словам Акимова, процесс выхода на рынок этого бренда активно обсуждается в концерне Stellantis. Преимуществами такого шага является интересная цена на модели и невысокие требования по представлению в автосалонах. Негативным фактором является возможная отмена льгот на ввоз электромобилей с 2026 года.

Также интересно Leapmotor официально доступен в Европе

Концерн Stellantis после приобретения доли Leapmotor не только активно продвигает этот бренд, но и планирует производство одной модели на одном из своих заводов в ЕС. Сейчас в Европе развивается дилерская сеть, в которой присутствуют несколько моделей.

В частности, в Польше можно приобрести самую маленькую модель Leapmotor 03, которая доступна в лизинг для компаний от 99 злотых (около 1000 грн) в месяц. Это электромобиль А-класса, конкурент Dacia Spring. Электродвигатель на 95 л.с. выдает 158 Нм крутящего момента. Модель для ЕС оснащена батареей емкостью 37,3 кВт-ч и имеет запас хода 265 км. На общих условиях его цена составляет 22 000 долларов, с учетом государственных субсидий – 14 200 долл.

Как определить, подходят ли шины к электромобилю? Обычно на них есть пометка EV. Также будьте уверены, что все легковые шины Continental сделаны с учетом их использования электромобилями. Рекламная информация

Кроссовер Leapmotor C10 длиной 4740 мм получил электромотор на 218 л.с., аккумулятор емкостью 69,9 кВт-ч и богатый уровень оснащения: 10,25-дюймовый и 14,6-дюймовый дисплеи в салоне, систему автономного вождения второго уровня. В Польше он стоит от 163 200 злотых ($ 42 130) за полную стоимость и $ 34 400 со льготами.

Справка Авто24

Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. , торговое название Leapmotor (автомобиль-прыжок), является китайским стартапом-производителем автомобилей со штаб-квартирой в Ханчжоу, Китай. Компания была основана в 2015 году, первые автомобили начали продаваться в 2019 году. В 2023 году концерн Stellantis приобрел 20% акций Leapmotor, а также создал СП Leapmotor International с долей 51%. Автомобили Leapmotor продаются во многих странах Европы.