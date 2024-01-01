Количество зарядных станций в Калифорнии превысило число бензоколонок

Согласно информации, предоставленной правительством Калифорнии, в этом наиболее экологичном штате США наблюдается интересная ситуация: зарядных станций для электромобилей на 48% больше, чем традиционных топливораздаточных колонок на АЗС. На сегодня в наличии 178 000 зарядных портов, по сравнению со 120 000 колонками для заправки бензином.

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Стоит отметить, что подавляющее большинство зарядных устройств – медленные, тогда как быстрые DC-станции, которые можно сравнить с традиционными АЗС, насчитывают лишь 17 000 единиц. Однако, общее количество зарядных станций практически удвоилось в 2024 году. Напомним, что сейчас каждый четвертый новый автомобиль в Калифорнии - электрический.

Правительство штата выделило $1,4 миллиарда на дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры, несмотря на попытки администрации Трампа ограничить финансирование. Калифорния намерена полностью прекратить продажу автомобилей, работающих на бензине, к 2035 году, хотя эти планы могут столкнуться с обжалованием на федеральном уровне.